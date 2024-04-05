سرهنگ اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت شهادت شهدای حادثه تروریستی دمشق به‌ویژه سردار زاهدی اظهار داشت: پلیس راهور در راستای هرچه بهتر و با شکوه‌تر برگزار شدن مراسم تشییع پیکر این شهید و در راستای خدمت به تشییع کنندگان، فردا شنبه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی اعمال می‌کند.

وی افزود: از ساعت یک بامداد شنبه ۱۸ فروردین توقف هرنوع وسیله نقلیه در محدوده‌های منتهی به چهار راه نور باران، میدان بزرگمهر، چهار راه آبشار، طول خیابان امام سجاد علیه السلام (مسیر رفت و برگشت) به سمت میدان شهید لاوی و گلستان مطهر شهدا ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: همچنین از ساعت ۶ صبح تردد هرنوع وسایل نقلیه در تمامی مسیرهای اصلی و فرعی منتهی به چهار راه نور باران و زیر گذر شهید آقاخانی ممنوع است.

سرهنگ زارع با بیان اینکه در صورت نیاز محدودیت‌های ترافیکی نیز در رینگ‌های عقب تر در تقاطع هشت بهشت و میدان احمد آباد اعمال خواهد شد، اضافه کرد: تردد خودروها در حاشیه شمالی میدان خواجو به سمت میدان‌بزرگمهر، تقاطع حمزه در خیابان مشتاق و چهار راه نورباران به سمت میدان‌بزرگمهر، جنوب پل خواجو به سمت چهار راه آبشار، جنوب پل غدیر در خیابان آبشار دوم به سمت چهار راه آبشار، میدان فیض به سمت چهار راه آپادانا، آپادانا دوم (خیابان ۱۵ خرداد) به سمت چهار راه آپادانا، تقاطع آیت الله رحیم ارباب به سمت تقاطع سپهسالار و تمامی مسیرهای منتهی به خیابان امام سجاد (ع)، چهار راه شیخ صدوق، چهار راه فرایبورگ و میدان بسیج به سمت گلستان مطهر شهدا ممنوع است.

وی ادامه داد: همچنین تردد هر نوع خودرو در تقاطع فیض- رحیم ارباب به سمت میدان بسیج، میدان شهید لاوی به سمت گلستان شهدا و خروجی بزرگراه شهید همت و خیابان شهید خلیلی به سمت میدان شهید لاوی ممنوع است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان ابراز داشت: درخواست می‌شود شهروندان از بزرگراه‌های شهید همت، شهید صیاد شیرازی و حاشیه شمالی زاینده رود برای مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

سرهنگ زارع افزود: با توجه به محدودیت و کمبود ظرفیت پارکینگ‌ها و در نظر گرفتن اتوبوس‌های شرکت اتوبوسرانی برای رفت و آمد، شهروندان دستکم ضمن استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی از تردد در محدوده‌های مذکور خودداری کرده و درخواست می‌شود پلیس راهنمایی و رانندگی را در اجرای مأموریت یاری و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.