به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهادر افشاری پور ظهر شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: اولین اجلاسیه شهدای ارتش کهگیلویه و بویراحمد ۶ اردیبهشت ماه در شهرستان گچساران برگزار میشود.
افشاری پور با اشاره به اینکه برگزاری اولین اجلاسیه شهدای ارتش استان مصادف با دهه ارتش است، اظهار کرد: نشستهای تبیینی با حضور فرماندهان ارتش در استان را داشتیم.
وی ابراز داشت: تولیدات عقیدتی نیز در اختیار شبکه استانی قرار گرفته و منتشر میشود.
فرمانده تیپ ۳۷ زرهی شهید عطریان ارتش از رونمایی دو کتاب دفاع مقدس همزمان با اولین اجلاسیه شهدای ارتش در استان خبر داد و بیان کرد: گردآوری زندگی نامه و تمثال شهدا نیز هدفگذاری شد.
افشاری پور گفت: نمایشگاه دستاوردهای ارتش نیز در گچساران برپا میشود.
افشاری افزود: برپایی بیمارستان صحرایی و اعزام تیم پزشکی و اردوی جهادی در کهگیلویه و بویراحمد خواهیم داشت.
افشاری پور با بیان اینکه تعداد زیادی از فرزندان استان کهگیلویه و بویراحمد در تیپ ۳۷ زرهی شهید عطریان خدمت کردند، عنوان کرد: این تیپ ۵۴۵ شهید تقدیم به انقلاب کرده که برابر با شهدای دو استان است.
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