ضربات مهلک سرایا القدس به اشغالگران در غزه+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، با گذشت یکصد و هشتاد و پنجمین روز از حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه، عملیات‌های مقاومت فلسطین در نوار غزه علیه نظامیان و جنگ‌افزارهای ارتش رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، مبارزان فلسطینی به مقاومت در برابر اشغالگران درغزه ادامه داده و ادوات و تجهیزات نظامی آنها را به آتش می کشند.

گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که یک تانک رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده است.

در این راستا سرایا القدس تصاویری از هدف قرار دادن یک تانک مرکاوا ۴ ارتش رژیم صهیونیستی و حمله راکتی به نیروهای اشغالگر صهیونیستی در شهر غزه را منتشر کرد.

گفتنی است که گروه‌های مقاومت فلسطین ۱۵ مهرماه برابر با هفتم اکتبر ۲۰۲۳، عملیات «طوفان الاقصی» را از غزه (جنوب فلسطین) علیه مواضع رژیم صهیونیستی آغاز کردند که سرانجام پس از ۴۵ روز نبرد و درگیری، سوم آذرماه ۱۴۰۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۳) آتش بس موقت چهار روزه یا همان وقفه برای تبادل اسرا میان حماس و تل آویو برقرار شد. این وقفه در جنگ، هفت روز ادامه یافت و سرانجام صبح جمعه ۱۰ آذر (اول دسامبر ۲۰۲۳) آتش‌بس موقت به پایان رسید و رژیم صهیونیستی حملات علیه غزه را از سرگرفت.