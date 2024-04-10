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۲۲ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۵۸

پیام سرایا القدس به مناسبت عید فطر+فیلم

پیام سرایا القدس به مناسبت عید فطر+فیلم

سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین به مناسبت عید فطر پیام ویدئویی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، شاخه نظامی جهاد اسلامی به مناسبت عید فطر پیامی برای مسلمانان و رژیم صهیونیستی منتشر کرد: عید ما روز پیروزی ماست… عید بر شما مبارک.

سرایا القدس از تداوم تدارک رزمندگان خود برای درهم کوبیدن مواضع رژیم صهیونیستی و تداوم جهاد تا زمان پیروزی بر اشغالگران خبر داد.

این در حالی است که ساکنان نوار غزه عید فطر را در سایه تداوم بمباران و حملات رژیم صهیونیستی آغاز کردند. جنگنده‌های اسرائیلی یک منزل مسکونی متعلق به خانواده ابویوسف را در اردوگاه النصیرات در مرکز غزه را بمباران کردند؛ جنایتی که دست‌کم ۱۴ شهید به جا گذاشت که اغلب آنها زن و کودک بودند. شماری نیز در این حمله مجروح شدند.

بامداد امروز همچنین، پهپادهای ارتش صهیونیستی منزل خانواده «عسیله» در شرق اردوگاه جبالیا در شمال غزه را بمباران کردند و چندین نفر را شهید و مجروح کردند.

کد مطلب 6075110

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