خیلی ناراحت هستیم/ ریکاوری برای بازی با ذوب آهن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصرتی شامگاه دوشنبه در نشست خبری بس از بازی تیم‌های تراکتور و آلومینیوم اراک، افزود: خیلی ناراحت هستیم که نتوانستیم امتیاز کامل از بازی کسب کنیم و این بابت خیلی ناراحت هستیم.

مربی تیم فوتبال تراکتور عنوان داشت: ما اگر از این دو بازی اخیر یک پیروزی و یک باخت به دست آورده بودیم، بهتر از این بود. استقلال و سپاهان امتیاز از دست داده‌اند، فرصت نزدیک شدن به صدر جدول وجود داشت. باید بیشتر تمرکز کنیم.

نصرتی با بیان اینکه پیش بینی کرده بودیم بازی سختی خواهیم داشت، اذعان کرد: این نکات را به بازیکنان گفته بودیم و همچنین اشاره کرده بودیم که حریف روی ضربات ایستگاهی و ضدحمله خطرناک است.

وی با اشاره به اینکه تیم مهمان در نیمه دوم موقعیت چندانی نداشت، اظهار داشت: در طول بازی پورحمیدی حتی یک شیرجه هم نرفت وقتی از حریف پیش افتادیم، دوندگی و شجاعت‌مان کم شد. فکر می‌کردیم بازی تمام شده است.

نصرتی تأکید کرد: با انگیزه بیشتر باید کار کنیم و با ریکاوری خوب آماده بازی با ذوب‌آهن شویم تا امتیاز کامل کسب کنیم و فاصله‌مان با صدر بیشتر نشود.

مربی تراکتور خاطرنشان کرد: ما بعد از اینکه از حریف پیش افتادیم، برای محافظت از دروازه باید دوندگی بیشتری داشتیم و در موضوع مالکیت توپ با شجاعت بالا کار می‌کردیم. آن طور که باید و شاید نتوانستیم پرتعداد حمله کنیم. اگر با برتری عددی در یک سوم دفاعی حریف کار می‌کردیم، می‌توانستیم به یک گل دیگر دست یابیم.

وی با انتقاد از داوری مسابقه، ادامه داد: کارشناسان داوری باید نظر بدهند، ولی خطا روی مهدی هاشم‌نژاد صد درصد پنالتی بود و حتی خطا روی آلوز هم اگر بیرون از محوطه بود، باید خطای دو ضرب اعلام می‌شد.

وی در رابطه با تغییرات زیاد در ترکیب تیم، بیان کرد: شجاع خلیل‌زاده را به دلیل محرومیت در اختیار نداشتیم و آقای خمز صلاح دانست از این ترکیب استفاده کند. می‌دانستیم حریف از کانال‌های کناری ضدحمله می‌زند و به همین دلیل کریم‌آذر و هاشم‌نژاد که بازیکنان سرعتی هستند را در ترکیب قرار داده بودیم. هاشم‌نژاد عملکرد خوبی داشت و گل زد همچنین سعید کریم‌آذر مدت‌ها در این پست بازی نکرده بود؛ ولی تلاش خودش را انجام داد.

مربی تراکتور ادامه داد: ما به بازیکنان گوشزد کرده بودیم که حریف روی ضربات ایستگاهی خطرناک است و این موضوع را خیلی تأکید کرده بودیم و خیلی ناراحت کننده است که دقیقاً از این ناحیه ضربه خوردیم.

نصرتی در پاسخ به این سوال، آیا فشردگی مسابقات در نتایج کسب شده تأثیرگذار بود؟ بیان کرد: فشردگی مسابقات برای تیم‌های میهمان تأثیرگذار است؛ ولی ما میزبان بودیم و خوب ریکاوری کرده بودیم. بازیکنان ما امروز از نظر انرژی خوب بودند و کوچک‌ترین موقعیت در نیمه دوم به حریف ندادیم. اما خطاهای بی‌مورد مرتکب شدیم و روی صحنه گل، وزش باد هم تأثیرگذار بود.

تیم تراکتور در بازی خانگی و در دقایق پایانی برد یک بر صفر خود را نهایت با تساوی یک بر یک عوض کرد تا تنها با کسب یک امتیاز و در مجموع ۴۰ امتیاز همچنان در رده سوم جدول لیگ برتر جای بگیرد.