تجلیل از ۱۷ هنرمند در استان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا هراسانی مسؤول بسیج هنرمندان سپاه کربلا دوشنبه شب در آئین گرامی داشته هنر انقلاب اسلامی افزود به مناسبت هر ساله از هنرمندان تجلیل به عمل می‌آید.

وی گفت در این مراسم از هنرمندانی که در سال گذشته تولیدات خوبی را در حوزه‌های مختلف داشتند تجلیل به عمل آمد، افزود: در مجموعه هر سال ۱۰۰ نفر از هنرمندان رشته‌های مختلف تجلیل می‌شوند.

اجرای برنامه‌های مختلف در سال گذشته آن دو شامل جشنواره شعر محلی و فارسی، جشنواره ادبیات داستانی، فیلم سکانس حماسه تدوین دو کتاب شعر نظیر اشک انار و داغی پر از خانه از جمله برنامه‌ها بوده است.

مسئول بسیج هنرمندان سپاه کربلا با بیان اینکه در سال گذشته دو کتاب داستان چاپ و به کتاب صوتی تبدیل شده است، گفت: در آئین تجلیل از هنرمندان از این آثار نمایی شده است.

هراسانی با بیان اینکه در کنار جشنواره فیلم ۳۰ فیلم نقد و بررسی شده است گفت: کارگاه مسابقات کتابخانه دفاع مقدس و نقد کتاب از دیگر برنامه‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه امسال کنگره بزرگ شهدای استان را در پیش داریم، گفت: از سال گذشته استارت کارها مبنی بر پیش کنگره شهدای استان بوده است.