بارش باران و وزش باد در ۲۰ استان/ حداکثر دمای تهران در روز جاری

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: امروز سه شنبه (۲۱ فروردین‌ماه) در استان‌های آذربایجان غربی و ایلام و چهارشنبه (۲۲ فروردین‌ماه) در لرستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، البرز، کرمانشاه، ایلام، کردستان، قزوین، مرکزی، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، چهارمحال و بختیاری، غرب و ارتفاعات مازندران، نیمه شمالی تهران و شمال و شرق خوزستان بارندگی شدید، رعدوبرق، وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

این وضعیت آب و هوایی پنج‌شنبه (۲۳ فروردین‌ماه) در اردبیل، گیلان، گلستان، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، ارتفاعات در استان‌های تهران، البرز و شمال سمنان و جمعه (۲۴ فروردین‌ماه) در مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی رخ خواهد داد.

از روز چهارشنبه (۲۲ فروردین) تا روز جمعه (۲۴ فروردین) با فعالیت سامانه بارشی آسمان بسیاری از نقاط کشور نیمه ابری تا ابری، در بعضی ساعات بارش باران و گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید در سطح استان و در مناطق مستعد بارش تگرگ مورد انتظاراست.

آسمان تهران ا م ر و ز (۲۱ فروردین) کمی ابری و همراه با وزش باد است از بعدازظهر افزایش باد با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۴ درجه سانتیگراد و در روز چهارشنبه (۲۲ فروردین) نیمه ابری و وزش باد، به‌تدریج افزایش ابر و رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۳ و حداکثر دمای ۲۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.