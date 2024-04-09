به گزارش خبرگزاری مهر، مونا نوریان با اشاره به رقابتهای بیلی جین کینگ کاپ گروه ۲ منطقه آسیا و اقیانوسیه که از ۲۵ تیر به مدت یک هفته برگزار میشود، تاکید کرد: در زمان باقی مانده در صدد هستیم با نظارت بر عملکرد تنیسورها، بهترینها را برای این مسابقات انتخاب کنیم که در این راستا سیاستهایی را مد نظر خواهیم داشت.
وی ادامه داد: تعهد ورزشکار به تیم ملی برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است، از سویی دیگر به دنبال آن هستیم تا روحیه جنگندگی و رقابت را در بین ورزشکاران افزایش دهیم تا در مسیری که پیش رو داریم، با قدرت و اقتدار پیش رفته و بتوانیم اهداف خود را دنبال کنیم.
سرمربی تیم تنیس بانوان ایران تصریح کرد: حضور در مسابقات آتی از جمله برنامههای ما به شمار میرود و بعد از آن در اردوهای ارزیابی، عملکرد تنیسورها را بررسی میکنیم تا شایستهترین نفرات پیراهن تیم ملی را بر تن کنند. سطح فنی و آمادگی بازیکنان و وضعیت آسیبدیدگی تنیسورها نیز از دیگر عواملی است که در انتخاب نفرات دخیل خواهد بود. برای هر ورزشکار یک پرونده تشکیل خواهد شد و همه موارد به دقت بررسی میشود و با این روند خودمان را برای حضور در مسابقات بیلی جین کینگ کاپ آماده می کنیم.
مسابقات بیلی جین کینگ کاپ گروه ۲ منطقه آسیا و اقیانوسیه از ۲۵ تیر به مدت یک هفته برگزار میشود، تیم تنیس دختران ایران سال گذشته با قهرمانی در مسابقات بحرین، جواز حضور در این رویداد را به دست آورده است.
این نشست با حضور فریده اشرف گنجویی نایب رییس فدراسیون، فرشاد صفتی مدیر تیمهای ملی، امین صانعی مدیر روابط عمومی، مونا نوریان سرمربی تیم ملی، دکتر فرناز نایب مراد دبیر کمیته تیمهای ملی و بانوان تیم تنیس کشورمان در محل فدراسیون برگزار شد.
