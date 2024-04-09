عربستان قیمت نفت خود برای مشتریان آسیایی را افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، گزارشات حاکی از آن است که شرکت نفت دولتی آرامکوی عربستان، قیمت نفت خود برای تحویل به مشتریان آسیایی را افزایش داده است.

دلیل این اقدام توافق اوپک پلاس برای پایین نگهداشتن عرضه نفت به بازار جهانی بوده و در عین حال شاهد آن هستیم که بازار نفت خاورمیانه در حال تقویت شدن است.

بر همین اساس آرامکو قیمت نفت برای تحویل در ماه می به مشتریان آسیایی را ۳۰ سنت در هر بشکه بالا برده و این بدان معناست که حالا قیمت نفت این کشور بشکه‌ای ۲ دلار گران‌تر از قیمت نفت مبنا در حوزه عمان و امارات است.

در عین حال ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که هزینه تولید نفت برای آرامکو هم به ازای هر بشکه ۱۰ سنت افزایش داشته است.

در نشست اخیر وزرای نفت گروه اوپک‌پلاس در روز ۳ آوریل، سیاست این گروه در عرضه نفت به بازار جهانی تغییر نکرد. از ابتدای سال ۲۰۲۴ هم بسیاری از کشورهای عضو این گروه از جمله روسیه و عربستان با هدف تنظیم بازار عرضه نفت خود را کاهش داده و مجموع کاهش عرضه نفت از سوی این کشورها به روزانه ۲.۲ میلیون بشکه رسیده است.

البته قرار بود این سیاست فقط در ۳ ماهه نخست امسال اجرایی شود اما کشورهای عضو تصمیم گرفته‌اند که آن را تمدید کنند.