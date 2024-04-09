خرید سنگ نما به قیمت پارسال مستقیم از کارخانه اصفهان سنگ

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این مقاله از اصفهان سنگ، مرکز خرید سنگ نما با شماره ۰۹۱۳۰۰۰۰۶۲۷-۰۳۱۹۱۰۶۲۷ با توجه به افزایش‌های قیمت دلار و سایر کالا مجموعه بزرگ اصفهان سنگ انواع سنگ‌های ساختمانی، انواع تراورتن ها، انواع مرمریت‌ها، گرانیت‌ها و تمامی سنگ‌های ساختمانی را با قیمت پارسال عرضه می‌کند و شما می‌توانید تمامی سنگ‌های این مرکزبزرگ سنگ نما را با قیمت پارسال (۱۴۰۲) خریداری نمائید.

جالب است بدانید اصفهان سنگ بزرگترین انبار سنگ شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان را دراختیار دارد و گسترده‌ترین کالکشن سنگ‌های ساختمانی و سنگ نما در این مرکز عرضه می‌شود.

خرید سنگ نما بدون واسطه از کارخانه

استفاده از سنگ نما به عنوان یکی از اجزا اصلی و تزئینی در ساخت ساختمان می‌باشد. سنگ نما به دلیل زیبایی، مقاومت و دوام بالا به ساختمان ارزش و جلوه می‌دهد. از طرفی خرید سنگ نما با توجه به اصول ساختمانی و معیارهای متنوع اقتصادی، یک وظیفه پر چالش برای مشتریان خواهد بود. زیرا سنگ باید بر اساس اصول ساختمان سازی، معیارهای متنوع اقتصادی، و بودجه پروژه انتخاب شود. با توجه به همین موضوع اصفهان سنگ امکان خرید غیر حضوری و تنها با یک تماس را علاوه بر امکان خرید حضوری از انبار را برای کاربران فراهم کرده است. این موضوع موجب می‌شود امکان خرید سنگ بدون واسطه از کارخانه و با قیمت منصفانه برای کاربران فراهم باشد.

خرید سنگ نما با قیمت مناسب

خرید سنگ نمای مناسب با قیمت مناسب به بهره وری اقتصادی مشتری در ساخت ساختمان کمک شایانی می‌کند.

از سمتی قیمت سنگ نما به عنوان کالایی لوکس دچار نوسانات قیمتی در برخی موارد است، که نوسانات قیمت به عوامل متعددی بستگی دارد. قصد ما در این محتوا این است که بدانید امکان خرید بصرفه کالایی چون سنگ هم امکان پذیر است. اصفهان سنگ طرح‌های متعدد فروش سنگ نما را برای افراد فراهم کرده است که در این طرح‌ها شما نه تنها به صورت نقدو اقساط می‌توانید انواع سنگ ساختمانی خود را سفارش دهید. بلکه امکان خرید سنگ با قیمت پارسال را دارید.

سنگ تراورتن

طرح ویژه فروش سنگ تراورتن در کارخانه بزرگ سنگبری اصفهان سنگ تا نیمه اردیبهشت ادامه دارد. سنگ تراورتن یکی از سنگ‌های زیبا و کاربردی در صنعت ساختمانی است که جهت استفاده در نمای بیرونی و خارجی ساختمان و برای بخش‌های داخلی و دکوراسیون، کف ساختمان، سنگ دیوار و پله نیز از سنگ تراورتن استفاده می‌کنند.

انواع سنگ تراورتن

سنگ‌های تراورتن در رنگ، کیفیت و ضخامت متفاوتند و در برخی ویژگی‌ها مانند تخلل بالا، مقاومت در برابر شرایط جوی متعدد، مقاومت در برابر خوردگی، فشار و سایش تشابه زیاید با هم دارند. تراورتن ها رنگ‌های متعددی دارند شما در بازار بزرگ سنگ اصفهان، انواع تراورتن سفید، تراورتن کرم، تراورتن کرم روشن، تراورتن عسلی، تراورتن شکلاتی و.. را می‌توانید برای پروژه‌های خود انتخاب کنید. تراورتن ها جز مصالح ساختمانی بادوام و پایدار هستند که در اغلب نماهای رومی از این سنگ استفاده می‌کنند. تنوع سنگ‌های تراورتن تنها در رنگ آنها نیست بلکه در بافت و اشکال نیز متفاوتند و استفاده ز این نوع سنگ در طراحی داخلی و خارجی نتیجه‌ای استثنایی رقم میزند که ساختمان‌های زیادی به جا مانند از قرون وسطی نیز شاهد استفاده از سنگ تراورتن هستم.

خرید سنگ تراورتن

یکی از موارد که سنگ‌های تراورتن را از هم متمایز می‌کند معادنی است که این سنگ‌ها از آن استخراج می‌شود و در اغلب موارد سنگ تراورتن با نام همان معدن شناخته می‌شود، با عنوان مثال سنگ تراورتن طرق محمدی راد که از یکی از معادن در استان اصفهان استخراج می‌شود و مونو پل آن در انحصارا در اختیار اصفهان سنگ است، ویا سنگ تراورتن عباس آباد که یکی از مشهورترین سنگ‌های تراورتن سفید را استخراج و عرضه می‌کند. تراورتن ابیانه، حاجی آباد؛ دره بخاری، تراورتن دلاوری، تراورتن رامشه، از دیگر تراورتن های مشهوری است که در حال حاضر می‌توانید از کارخانه اصفهان سنگ با قیمت پارسال خریداری نمائید.

قیمت سنگ نما

در خرید سنگ قیمت سنگ نما یکی از موارد حیاتی برای هر مستری محسوب می‌شود. هرچه قیمت سنگ نما بالاتر باشد، هزینه کلی پروژه ساختمانی افزایش می‌یابد. نما کاری با سنگ طبیعی در کشورمان رایج است. و اما خرید سنگ با قیمت منصفانه و به صرفه می‌تواند نه تنها در هزینه‌های شما کمک کند بلکه می‌تواند نمایی لوکس، به صرفه و ماندگار به شما دهد.

از سمتی قیمت سنگ نما تحت تاثیر عوامل متعددی است. از جمله عواملی که بر قیمت سنگ تاثیر می‌گذارد می‌توان به نوع سنگ، معدن سنگ، رنگ و ضخامت و اندازه و شکل سنگ و تامین کننده و هزینه حمل و نقل و … اشاره کرد. عوامل اقتصادی و تغییرات بازار نیز بر قیمت سنگ‌های ساختمانی تاثیر زیادی می‌گذارد. این موضوع که سنگ مورد نیاز خود را از کجا خریداری می‌کنید نیز تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده سنگ دارد.

مرکز پخش سنگ نما

همانطور که میدانید قیمت سنگ نیز مانند سایر کالاها دچار تغییراتی می وشدکه این امر به عواملی غیر از عوامل بالا که بدان اشاره شد بستگی دارد. در مقایسه قیمت‌ها می‌توانید ارزیابی خوبی از تغییرات قیمتی سنگ داشته باشید. مشتریان، انبوه سازان و همه افرادی که بدنبال خرید سنگ هستنئد با توجه به وضعیت اقتصادی به دنبال راهکاری برای کاهش هزینه‌ها و صرفه جویی است، البته درست است که این موضوع ارتباطی به تمکن اقتصادی ندارد. خرید به صرفه همیشه برای همه لذت بخش است به همین دلیل است که اصفهان سنگ به عنوان بزرگترین تامین کننده سنگ‌های ساختمانی و سنگ نما؛ با تکیه بر تنوع و کیفیت محصولات خود؛ آماده است تا تمامی محصولات خود را با تضمین کیفیت به قیمت پارسال عرضه کند. این طرح محدود است و شما می‌توانید انواع سنگ‌های طبیعی گرانیت، مرمریت، تراورتن با کیفیت عالی عرضه می‌کند.

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خرید بهترین سنگ‌های نما از کارخانه

یکی از معیارهای انتخاب سنگ مناسب برای نما، ترکیب و تعادل بین زیبایی و دوام و مقاومت است. انتخاب سنگ لازم است علاوه بر در نظر گرفتن زیبایی و جذابیت مقاومت مناسب در برابر عوامل محیطی را نیز در نظر داشت.

نمای رومی در دسته بهترین سنگ‌های نما محسوب می‌شود و سلیقه بسیار سخت پسندان هنوز هم بر این مهم تاکید دارد که نمای رومی، چشم نواز و بی نظیر است و کمتر کسی است که زیبایی ساختمان‌هایی با نمای رومی را انکار کند. امابرای هر ساختمانی که تصمیم به خرید سنگ دارید چه نمای کلاسیک و چه نمای رومی وبا توجه به اینکه سنگ‌های طبیعی نه تنها ماندگاری بالایی دارند بلکه می‌توانید با بهترین قیمت آن را از کارخا نه خریداری نمائید.

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