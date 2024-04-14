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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۴۸

با اشاره به واکنش نظامی ایران؛

امارات خواستار خویشتنداری در منطقه شد

امارات خواستار خویشتنداری در منطقه شد

وزارت خارجه امارات به پاسخ نظامی ایران به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری کشورمان در دمشق واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه امارات اعلام کرد که نسبت به اوضاع کنونی در خاورمیانه نگرانی بوده و خواهان توقف درگیری ها است.

این وزارتخانه تاکید کرد: ما از طرف های ذی ربط می خواهیم خویشتندار باشند تا پیامدهای خطرناک این تنش ها منطقه را درگیر نکند.

ساعتی قبل نیز وزارت خارجه مصر در واکنش به واکنش پهپادی و موشکی ایران به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که با تمام طرف‌های ذی ربط برای کاهش تنش‌ها در تماس است.

این وزارتخانه خواهان خویشتن داری همه طرف‌ها با هدف دور نگه داشتن منطقه از تنش و بی ثباتی شد.

وزارت خارجه قطر نیز اعلام کرد که این کشور نسبت به تحولات کنونی در منطقه احساس نگرانی شدید می‌کند.

این وزارتخانه از تمام طرف‌ها خواست خویشتندار بوده و تنش‌ها را کاهش دهند.

کد مطلب 6077687

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