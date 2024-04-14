امارات خواستار خویشتنداری در منطقه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه امارات اعلام کرد که نسبت به اوضاع کنونی در خاورمیانه نگرانی بوده و خواهان توقف درگیری ها است.

این وزارتخانه تاکید کرد: ما از طرف های ذی ربط می خواهیم خویشتندار باشند تا پیامدهای خطرناک این تنش ها منطقه را درگیر نکند.

ساعتی قبل نیز وزارت خارجه مصر در واکنش به واکنش پهپادی و موشکی ایران به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که با تمام طرف‌های ذی ربط برای کاهش تنش‌ها در تماس است.

این وزارتخانه خواهان خویشتن داری همه طرف‌ها با هدف دور نگه داشتن منطقه از تنش و بی ثباتی شد.

وزارت خارجه قطر نیز اعلام کرد که این کشور نسبت به تحولات کنونی در منطقه احساس نگرانی شدید می‌کند.

این وزارتخانه از تمام طرف‌ها خواست خویشتندار بوده و تنش‌ها را کاهش دهند.