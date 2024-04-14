زمان جدید حراج شمش طلا اعلام شد + جزییات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مبادله ایران، بر اساس شیوه نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، هجدهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد سه شنبه (۲۸ فروردین)، برگزار می‌شود.

زمان جلسه حراج از ساعت ۱۲ تا ۱۶ بعداز ظهر است و وجه‌الضمان مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است. متقاضی خرید می‌تواند تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخ (۲۷ فروردین) مبلغ وجه‌الضمان را پرداخت کند. گفتنی است، مبلغ وجه‌الضمان باید به حساب واسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مشروط به تأیید واریز وجه از سوی این مرکز واریز شود.

قابل ذکر است؛ «فروشندگان عمده شمش طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر»، «تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر»، «خرده فروشان طلای آب شده دارای پروانه کسب مجاز و معتبر» و «بانک عامل با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» می‌توانند متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران باشد.