هفدهمین حراج شمش طلا در حال برگزاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس شیوه نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، هفدهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد از ساعت ۱۲ امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، برگزار شده و تا ساعت ۱۶ ادامه دارد.

زمان جلسه حراج از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ است و وجه‌الضمان مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است. متقاضی خرید می‌تواند تا ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ مبلغ وجه‌الضمان را پرداخت کند. گفتنی است، مبلغ وجه‌الضمان باید به حساب واسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مشروط به تأیید واریز وجه از سوی این مرکز واریز شود.

بر اساس شیوه نامه حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، علاوه بر «فروشندگان عمده شمش طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر»، «تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر» و «خرده فروشان طلای آب‌شده دارای پروانه کسب مجاز و معتبر»، «بانک عامل با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» می‌تواند متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران باشد.

شمش طلای قابل عرضه در مرکز مبادله ایران، استاندارد، اصالت‌سنجی شده توسط آزمایشگاه مورد تأیید سازمان استاندارد ایران و یک کیلوگرمی است و حداقل عیار ۹۹۵ در هزار را دارد.

حراج حضوری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به دو شیوه حراج خرد و حراج عمده صورت می‌گیرد. متقاضی خرید می‌تواند در حراج خرد حداقل یک و حداکثر پنج قطعه شمش طلای یک کیلوگرمی خرید کند؛ سقف خرید خرد در هر هفته تقویمی، صرفاً پنج قطعه شمش طلای استاندارد خواهد بود.

متقاضی خرید در حراج عمده نیز مجاز به خرید حداقل یک و حداکثر چهار بسته شمش طلای استاندارد است؛ هر بسته شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران حاوی پنج قطعه شمش یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار است. گفتنی است، سقف خرید عمده در هر هفته تقویمی صرفاً ۲۰ قطعه شمش طلای استاندارد است.