  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۳۰

برگزاری هفدهمین جلسه حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران در۲۶ فروردین

بر اساس شیوه نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلااستاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، هفدهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، برگزار می‌شود.

زمان جلسه حراج از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ است و وجه الضمان مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است. متقاضی خرید می‌تواند تا ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ مبلغ وجه الضمان را پرداخت کند. گفتنی است، مبلغ وجه الضمان باید به حساب واسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مشروط به تأیید واریز وجه از سوی این مرکز واریز شود.

«فروشندگان عمده شمش طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر»، «تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر» و «خرده فروشان طلای آبشده دارای پروانه کسب مجاز و معتبر» و «بانک عامل با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» می‌توانند متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران باشد.

