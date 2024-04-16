به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه رأی الیوم با درج تحلیل عبدالباری عطوان تحلیلگر ارشد عربی به برخی شبهههای مطرح شده در خصوص عملیات «وعده صادق» ایران ضد رژیم صهیونیستی که در واکنش به حمله تروریستی این رژیم به کنسولگری ایران در دمشق صورت گرفته بود، واکنش نشان داد.
عطوان در این مقاله نوشته است: کسانی که معجزات مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی طی ۷ ماه گذشته را به رسمیت نمیشناسند، همان کسانی هستند که امروز در خصوص دستاوردهای حمله تاریخی ایران به سرزمینهای اشغالی از طریق پرتاب ۳۶۰ موشک و پهپاد به دو پایگاه هوایی در منطقه نقب رژیم صهیونیستی ابراز تردید میکنند.
عطوان میافزاید که اینها همان عدهای هستند که اسراییل را بزرگترین دولت منطقهای قلمداد کرده و تصور میکردند تل آویو طی دو هفته میتوانند کنترل نوار غزه را در اختیار بگیرد. همین عده نسبت به انجام واکنش ایران در خصوص حمله به کنسولگری در دمشق نیز ابراز تردید میکردند، اما وقتی این حمله انجام شد، آن را یک نمایش تبلیغاتی و بازتابی از توافق محرمانه میان ایران و آمریکا دانستند.
این تحلیلگر ارشد منطقهای در پاسخ به این ادعاهای واهی به اظهارات مسئولان ایرانی استناد میکند که این حمله را یک واکنش تلافی جویانه نسبت به حمله موشکی به کنسولگری ایران در دمشق دانسته و آن را برای آزادسازی فلسطین یا آغاز جنگ فراگیر ضد رژیم اسراییل معرفی نکردند و تاکید کردند که این حمله ماموریت خود را به پایان رسانده است.
وی ادامه داد: حملهای که ایران به دو پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی انجام داد، باعث کشته شدن هیچ غیرنظامی یا کودک اسراییلی نشد و از نظر انسانی و اخلاقی تفاوت زیادی میان اسراییل و ایران وجود دارد.
به نوشته عطوان، واکنش تلافی جویانه ایران موقعیت مقاومت فلسطین در غزه را تقویت کرده و ضربه سختی به دشمن متجاوز و اشغالگر صهیونیستی وارد کرد و به صورت عملی ثابت کرد که غزه تنها نیست و یکی از بزرگترین قدرتهای اسلامی در کنار آن ایستاده است، قدرتی که جرأت واکنش نشان دادن به رژیم صهیونیستی و تنبیه آن را دارد.
عطوان در بخشی دیگر از مقاله خود نوشت: پایداری فلسطینیها و مقاومت شجاعانه در غزه و حمله اخیر ایران نشان داد که معادلات قدرت برای اولین بار از ۷۵ سال گذشته تاکنون به نفع محور مقاومت تغییر کرده است.
این مقاله تاکید کرد که هرگونه واکنش رژیم صهیونیستی به عملیات ایران، احتمالاً آغازی بر فروپاشی اشغالگران صهیونیست خواهد بود، چرا که غافلگیریهای بزرگی که ایرانیها آن را تدارک دیدهاند، در انتظار نتانیاهو و شهرکنشینان آن است و پاسخ ایرانیها به مراتب قویتر از واکنش اخیر تهران خواهد بود. اسراییل و ارتش و سرویسهای جاسوسی آن که با وجود حمایت مطلق آمریکا طی ۶ ماه گذشته در برابر یک گروه به نام حماس و همتایان آن در فلسطین شکست خوردهاند، چگونه میتوانند دولت منطقهای بزرگی مثل ایران را شکست دهند؟
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