در دیدار آقای مدیر با آهنگساز پیشکسوت چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت، سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت روز سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه با حضور در منزل شاهین فرهت موسیقیدان و آهنگساز برجسته کشور دیدارهای خود در سال جدید را آغاز کرد.

در این دیدار که در فضایی صمیمی انجام شد شاهین فرهت خاطرات کودکی تا دانشگاه در ایران و کشورهای دیگر را بازگو و در بخش هایی از سخنان خود به موضوع موسیقی پرداخت و یاد و خاطره استادان و دوستانش را گرامی داشت.

فرهت در بخشی از صحبت هایش با اشاره به توان جسمانی‌اش در ۷۷ سالگی گفت که موثرترین راه برای حفظ سلامتی اش، نواختن پیانو و پیاده روی روزانه به طول ۶ کیلومتر است.

فرهت در ادامه این دیدار اتاق آرشیو خود را که از دست نوشته ها و پارتیتورهای موسیقی قدیمی تا فیلم های مهم و همچنین یکی از بی نظیر ترین پیانوهای رویال دنیا در آن بود به مدیرعامل نشان داد.

این آهنگساز پیشکسوت در بخشی از این دیدار یکی از سمفونی های خود را برای مهمانان اجرا کرد.

سیدعباس عظیمی در نیز با اشاره به ساحت هنر و هنرمند گفت: تکریم هنر و هنرمند باعث رشد فرهنگی اجتماع می شود. این هنرمندان هستند که فرهنگ و عظمت ایران اسلامی را با هنر خود به جهانیان نشان می دهند. ما در دولت به ویژه در موسسه هنرمندان پیشکسوت تمام تلاش خود را می‌کنیم تا شان هنرمندان که سرمایه های مهم فرهنگی کشور هستند حفظ شود.

وی افزود: دیدار در منزل، عیادت در بیمارستان، دعوت برای جشن های تولد، دورهمی های مناسبتی، برگزاری سفرها، تجلیل های انفرادی و گروهی از جمله برنامه های موسسه هنرمندان پیشکسوت برای ارتباط با اعضای موسسه است.