«ارتش» گوهر درخشان ایستادگی و حفاظت از خاک وطن

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر با صدور پیامی روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به غیورمندان این مرز و بوم تبریک گفت.

در متن پیام دکتر کولیوند آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در میدان فداکاری برای ایران عزیز، ارتش جمهوری اسلامی‌گوهر درخشان ایستادگی و حفاظت از آب و خاک وطن و حریم هم‌وطنان است. به شهادت تاریخِ انقلاب و دفاع مقدس، ارتش و ارتشیان غیور مردانه تا پای جان برای مردم جانبازی و ایثار می‌کنند و این ازخودگذشتگی ریشه در اصالت ارتش دارد که در عین بی‌ادعایی همواره قدرتمند آماده انجام وظیفه است.

رفتار و سیره برادران ارتشی گویای آن است که خود را جزئی از تار و پود ایران و ایرانی می‌دانند زیرا نه‌تنها در حوادث نظامی‌بلکه در حوادث طبیعی نیز تلاش برای حفظ آرامش مردم را رسالت خود می‌دانند و در میدان خدمت فرقی میان نبرد با دشمن یا صف‌آرایی برای انجام خدمات بشردوستانه به مردم زلزله‌زده یا سیل‌زده، قائل نیستند.

امام راحل حضرت امام خمینی (ره) که با شناخت عمیق از جوهر و ذات پراهمیت این نیروی نظامی، ارتش را «حافظ استقلال و نگهبان مرزها» دانستند، ارتش جمهوری اسلامی ایران را برای آینده کشور به یادگار گذاشتند تا امروز ارتش و سپاه دو بازوی پرقدرت برای دفاع از تمامیت سرزمینی و قوت قلب مردم باشند.

«روز ارتش جمهوری اسلامی ایران» را به فرماندهی محترم ارتش و ارتشیان گرانقدر در صف و ستاد در رسته‌های زمینی، دریایی و هوایی تبریک می‌گویم و از خداوند متعال برای یکایک این عزیزان سلامت، عزت و توفیق روزافزون خواستارم.

پیرحسین کولیوند