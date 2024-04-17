به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم افتتاح دو طرح اقتصادی در گرمسار، ضمن بیان اینکه استان سمنان استانی کاملاً صنعتی است و ظرفیت‌های فوق العاده تولیدی در این استان وجود دارد، تاکید کرد: برنامه وزارت صمت این است که در سال جهش تولید، در این استان مانند دیگر نقاط کشورمان تحولات اساسی را رقم بزنیم.

وی با اشاره به تلاش برای تحقق شعار سال، افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، شعار سال ناظر بر این است که بتوانیم توسعه کیفی و کمی صنعت را به صورت جهش تولید داشته باشیم و در این راه مشارکت مردم را نیز جلب کنیم.

وزیر صمت با بیان اینکه هدف اصلی وزارتخانه در سال جاری تحقق شعار سال است، تاکید کرد: یکی از برنامه‌های سفر ما به استان سمنان نیز رصد بسترهای لازم برای مشارکت مردمی در تولید و تحقق شعار است.

علی آبادی با بیان اینکه تلاش داریم که در سال ۱۴۰۳ نیز گره گشایی از تولید داشته و مسیر را برای تحقق شعار سال فراهم تر سازیم، گفت: عزم جدی در وزارت صمت برای رونق و جهش تولید وجود دارد.