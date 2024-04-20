روانشناس اینستاگرامی هم دیوانه بود هم مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و کشف پرونده با موضوع اخاذی و تهدید در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد و گفت: مجرم با پوشش روانشناس با خانم‌ها ارتباط می‌گرفته و پس از ملاقات حضوری با استفاده از اسلحه و بی‌سیم از آنها اخاذی می‌کرده است.

وی افزود: خانم جوانی به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شد فردی ناشناس در فضای مجازی با اغفال وی اقدام به اخاذی از ایشان می‌کند.

این مقام انتظامی بیان کرد: شاکی در ادامه اظهاراتش عنوان داشت به علت مشکلات شخصی نیاز به روانشناس داشتم که در شبکه اجتماعی اینستاگرام با یک روانشناس آشنا شدم که یک صفحه‌ی روانشناسی داشت و مطالب خوبی گذاشته بود و در صحبت‌های اولیه احساس کردم این شخص می‌تواند کمکم کند برای همین آدرس دفتر او را گرفتم و حضوراً مراجعه کردم که پس از حضورم اقدام به آزار و اذیت بنده کرد و با نشان دادن اسلحه و بی‌سیم من را تهدید و از بنده اخاذی کرد.

وی با اشاره به بررسی آنی پرونده توسط افسران سایبری پلیس فتا پایتخت افزود: بلافاصله پس از بررسی اظهارات شاکی و تحقیقات سایبری، اقدامات اولیه پرونده آغاز شد و موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به افزایش تعداد شکات به بیش از ده نفر توضیح داد: کارشناسان فنی این پلیس با تحقیقات گسترده در فضای مجازی متوجه شدند مجرم با جعل عنوان روانشناس در اینستاگرام فعالیت می‌کند و بعد از پیدا کردن سوژه‌های خود اهداف مجرمانه خود را پیش می‌برد که با تلاش‌های شبانه روزی پلیس این فرد شناسایی و پس از تشریفات قضائی در محل اختفای خود دستگیر شد و یک قبضه سلاح کمری و تعدادی بی‌سیم نیز از وی کشف شد.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه این شخص دارای سابقه بیماری روانی است بیان داشت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا گفت به قصد اخاذی و ارتباط با خانم‌ها با پوشش روانشناس در اینستاگرام فعالیت می‌کردم و پس از صحبت‌های کوتاه با ترغیب آنان به مراجعه حضوری، در دفتر کار خودم با استفاده از اسلحه و بی‌سیم اقدام به تهدید و اخاذی از آنها می‌کردم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان به هویت‌ها در فضای مجازی اعتماد نکنید چرا که نتیجه این اعتماد گرفتار شدن شما در دام شیادان اینترنتی است، با مرتکبان این جرایم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی طبق قانون برخورد خواهد شد، همچنین شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir گزارش کنند.