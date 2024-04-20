نقش مدیران شهرستانی در برنامه توسعه شهرستان تأثیر گذار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر عبدالغنی ظهر شنبه در اولین جلسه شورای اداری شهرستان شهرکرد ضمن تقدیر از پاسخ قدرتمندانه نیروهای مسلح با محوریت سپاه پاسداران به رژیم منحوس و جعلی صهیونیستی، اظهار کرد: با توجه به برگزاری جشن گلریزان برای زندانیان جرایم غیرعمد در ۱۰ اردیبهشت ماه در شهرستان شهرکرد، ادارات همکاری لازم در خصوص اطلاعرسانی و آگاهی بخشی در این خصوص را داشته باشند.
وی افزود: باید اقدامات ادارات شهرستان شهرکرد در راستای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در اولویت برنامههای مدیران شهرستان باشد و گزارش اقدامات به منظور بررسی به فرمانداری ارائه شود.
فرماندار شهرستان شهرکرد ادامه داد: نقش مدیران شهرستانی در برنامههای توسعه شهرستان باید بسیار پُررنگ و تأثیرگذار باشد و بی اطلاعی مدیران در خصوص اعتبارات و اولویتهای شهرستان به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
عبدالغنی به بیان برخی از اولویتهای شهرستان شهرکرد نظیر اقدامات جوانی جمعیت، حجاب و عفاف و طرح نور، تشکیل هیئتهای اندیشهورز و اتاق فکر، اعتبارات، جهاد تبیین، ایجاد طرح گردشگری در همه شهرهای شهرستان، تسهیلات شرکتهای دانشبنیان، قیر رایگان، نهضت ملی مسکن، تهیه بستههای سرمایهگذاری، ساماندهی پسماند، ایجاد مجتمع دامداری در همه شهرهای شهرستان، ایجاد طرحهای گلخانهای در اراضی مستعد، فعال کردن پروژهها خصوصاً پروژههای نیمهتمام، ایجاد شهرک صنعتی در همه شهرهای شهرستان، رفع نقاط حادثه خیز و..... اشاره کرد و از دستگاههای متولی خواست در این خصوص گزارش اقدامات لازم را به همراه مستندات و گزارشات به صورت متناوب را تهیه و ارائه نمایند.
وی عنوان کرد: حضور مدیران در میدان و بین مردم بسیار مهم و تأثیرگذار است و به برگزاری ملاقاتهای مردمی در روز دوشنبه و میزهای خدمت در نماز جمعه تاکید کرد.
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