به گزارش خبرنگار مهر، بهمن میری عصر یک شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: شورای اسلامی استان افرادی از دل مردم و برای مردم انتخاب میشوند و بدون هیچ چشم داشتی همواره کار جهادی انجام میدهند.
وی با اشاره به اینکه جلسات متعددی با مسئولین کشوری و استانی برگزار شده است تصریح کرد: طرحهای خوبی برای استان مصوب شده است که ۱۰ طرح آن در انتظار تصویب مجلس شورای اسلامی میباشد.
میری با اشاره به اینکه در حقیقت شورای اسلامی ساختاری است که پاسخگو بوده اما اختیاری ندارد بیان داشت: اینکه شورای اسلامی هیچ اختیاری ندارد یک خلأ قانونی به شمار میرود.
وی خاطر نشان کرد: شورای اسلامی در دوره ششم در خصوص طرحهای غیرقانونی انتقال آب، موضع خود را کاملاً روشن کرد و در کنار مردم قرار گرفت.
چهارمحال و بختیاری استانی کمبرخوردار و محروم
محمد یعقوبی نماینده شهرستان خانمیرزا در ادامه این نشست خبری اظهار کرد: استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت و پتانسیلهای بیشماری دارد که دیده نشده و همه به عنوان یک استان محروم به آن نگاه میکنند.
وی تصریح کرد: لازم است مسئولین در بحث گردشگری و صنعت این استان توجه بیشتری داشته باشند و مشکلات آن را حل کنند.
یعقوبی بیان داشت: تلاش ما بر این بود که در حوزههای بهداشت و درمان، آموزش، کشاورزی، صنعت، تونلها و… به صورت ویژه ورود کنیم و پیگیر حل آن باشیم.
وی خاطر نشان کرد: از ۳۲ طرحی که در شورای عالی استانها مورد بحث و بررسی قرار گرفت ۱۲ طرح مربوط به چهارمحال و بختیاری بود، اما امسال طرحهایی در دست بررسی است که یکی از مهمترین آنها اصلاح ماده ۱۰۱ است.
تلاش کنیم در پیشرفت استان سهیم باشیم
سید احمد هاشمی، نماینده شهرستان فارسان در شورای اسلامی استان در ادامه این نشست خبری اظهار کرد: با توجه به اینکه شورا و رسانه دو بازوی اصلی امر مطالبهگری هستند با این تفاوت که قلم رسانه پرقدرتتر از شوراست.
وی با اشاره به اینکه مهمترین مشکل استان و شهرستان فارسان موضوع پسماند بوده که موجب ضربه به آینده استان شده است گفت: در حقیقت موضوع پسماند در شهرها به مهمترین آیتم بیماری سرطان تبدیل شده است.
نمایندگان شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری هم دل برای رفع مشکلات
چهلگردی نماینده شهرستان سامان در شورای اسلامی استان در ادامه این نشست اذعان داشت: در دوره ششم شورای عالی استان نمایندگان متحد و یکدل پیگیر مطالبات از جمله صنعت، آب شرب، جادهها و… چه در سطح استان و چه در سطح شهرستان بودهاند.
وی تصریح کرد: ساخت و ساز سالن اجتماعات، ساخت سوله جهت برگزاری مراسمات، ساخت غسالخانه و سرویس بهداشتی، سامان دهی آرامستان، بازگشایی معابر در سطح شهر، پیگیر ساخت دو باب مسکن روستایی در روستای گرمدره و… از مهمترین اقداماتی بوده که انجام شده است.
بزرگترین شهرک گلخانهای استان در بخش شیدا احداث شد
بهارلو نماینده شهرستان بن در شورای اسلامی استان در ادامه این نشست عنوان کرد: اولین شهرک تخصصی نساجی در منطقه شیدا در حال انجام، که سال گذشته زیر سازی آن انجام شده است.
وی با اشاره به اجرای پروژه آبرسانی بن-بروجن بیان داشت: این پروژه عظیم و ملی بود که با پیگیریهای نماینده مجلس و استاندار در فاصله کمی انجام شد.
بهارلو با اشاره به اینکه شهرستان بن به خیمگاه استان چهارمحال و بختیاری معروف است گفت: این شهرستان آن طور که باید دیده نمیشود.
ضرورت رفع آلایندهها در شهرک صنعتی بروجن
عبدالله صفیان نماینده شهرستان بروجن در شورای اسلامی استان در ادامه این نشست خاطر نشان کرد: شهرستان بروجن صنعتی ترین شهرستان استان به شمار میآید به خاطر همین با معضل آلایندهها مواجه میباشد.
وی تصریح کرد: ما همواره پیگیر مطالبات این شهرستان هستیم.
استقرار ادارات شهرستانی در فرخشهر ضرورت دارد
روح الله عباسی نماینده شهرستان فرخشهر در ادامه این نشست عنوان کرد: استقرار ادارات در شهرستان فرخشهر بزرگترین مطالبه مردم این شهرستان است تا بتوانند به صورت مستقیم از خدمات دولت استفاده کنند.
وی بیان داشت: همواره سعی کردهایم که شور و نشاط را در همه برنامهها داشته و برنامههای ملی و مذهبی را در دستور کار خود قرار دهیم.
عباسی یادآور شد: ساخت فرهنگسرا و تکمیل مصلی فرخشهر که سالها به صورت نیمه کاره رها شده است از جمله مطالبات ما میباشد که با تأمین اعتبار باید هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.
وی با بیان اینکه این شهرستان از لحاظ سرانه ورزشی فقیر است گفت: شهرداری باید زمینهای ورزشی متعددی را در نقاط مختلف شهر احداث کند.
عباسی اذعان داشت: اعتبار جهت احداث کمربند غربی شهر فرخشهر باید در نظر گرفته شود تا سال آینده شاهد بهره برداری آن باشیم.
زباله شهری مرگ خاموش طبیعت فارسان
در ادامه این نشست مهری امینی رئیس شورای اسلامی شهرستان فارسان گفت: مهمترین مشکل شهرستان ما مسئله بهداشت و درمان است که باید به آن توجه ویژه ای شود.
وی تصریح کرد: معضل پسماند سال هاست که گریبانگیر این شهرستان شده و باعث بیماریهای فراوان از جمله سرطان گشته است.
امینی ادامه داد: در سطح استان ۱۰۱ نقطه غیر اصولی دفن پسماند وجود دارد، که متأسفانه این نقاط در حال آلوده کردن منابع آبی و خاکی هستند، این نقاط در بالا دست منابع آب شرب شهرها و روستاها قرار گرفتهاند.
وی خاطر نشان کرد: انجام پروژههای عمرانی و خیرین در حوزههای ورزشی فرهنگی و … خوب است اما سلامت مردم شوخی بردار نیست و مردم باید آگاه شوند تا طرح تفکیک از مبدا در همه مناطق استان به خوبی اتفاق بیفتد.
امینی با تاکید بر اینکه سلامت مردم شوخی بردار نیست گفت: مردم باید از معضل پسماند آگاه شوند و تفکیک پسماند از مبدا را آموزش ببینند.
وی یادآور شد: سرانه تولید زباله در سطح استان نفری یک کیلو است.
اعتبارات شهرداری و دهیاریها ضعیف است
علیرضا قائد امینی رئیس شهرستان شهرکرد نیز در ادامه این نشست خاطر نشان کرد: ۳۰ سال فرهنگسرا هارونی کلنگ زنی شده اما اقدامی صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: اعتبارات شهرداری و دهیاریها ضعیف بوده که لازم است برای آن چارهای اندیشیده شود.
زیرساختهای بهداشتی و عمرانی باید تقویت شود
جعفر عسگری حسنوند، نماینده شهرستان کوهرنگ در شورای اسلامی استان در ادامه این نشست اظهار کرد: در استانهای صنعتی و نفتخیز درصدی از درآمد نفتی به پروژههای عمرانی آن استان اختصاص مییابد با توجه به اینکه استانهایی در بحث صنایع و سایر بخشها از منابع آبی استان استفاده میکنند، باید درصدی از درآمد آن استانها به چهارمحال و بختیاری تخصیص داده شود که این امر میتواند موجب ایجاد زیرساختهای بهداشتی، عمرانی و … در استان شود.
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