مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: پس از ابلاغ برنامه چهارم توسعه شهر تهران در زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده، یکی از احکام این برنامه اخذ سند برای پلاک‌های واقع در بافت فرسوده است و طبق حکم ۷۰ برنامه چهارم توسعه شهر تهران مقرر شده که به منظور رفع موانع، تسریع و تسهیل در فرآیندهای صدور سند مالکیت املاک فاقد سند بافت‌های فرسوده با هماهنگی سایر دستگاه‌های مرتبط در سال ۱۴۰۲ نسبت به اخذ سند و نوسازی این قبیل املاک اقدام شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خاطرنشان کرد: با تلاش‌های صورت گرفته و بکارگیری ظرفیت ستاد بازآفرینی شهر تهران و همکاری شایسته اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، آمار اخذ سند و رأی مثبت برای املاک فاقد سند طی سال ۱۴۰۲ دو برابر میزان مصوب برنامه چهارم توسعه بوده است.

هدایت با بیان این که آمار اخذ سند و رأی مثبت برای املاک فاقد سند در بافت‌های فرسوده در مقایسه با سال‌های گذشته ۸ برابر رشد داشته است، افزود: انتظار داریم با همکاری مشترک سازمان نوسازی و اداره کل ثبت اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های مرتبط روند رو به رشد صدور سند تداوم داشته باشد تا بتوان با و پیگیری‌های شهرداری تهران بر چالش‌های بناهای ناایمن بافت فرسوده در مواقع بحران غلبه کرد.