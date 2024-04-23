«کاوشی در اقتصاد تعاون» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی تعاون (ICA) سالانه گزارشی را تحت عنوان «پایش جهانی تعاون» و با هدف معرفی ۳۰۰ تعاونی برتر در جهان منتشر میکند و این گزارش در قالب کتاب کاوشی در اقتصاد تعاون ترجمه و منتشر شده است.
در این کتاب اطلاعات جامعی بر اساس گردش مالی ۳۰۰ تعاونی برتر جهان، ۲۴۰۹.۴۱ میلیارد دلار برآورد شده است. در این رتبهبندی ۳۰۰ تعاونی برتر بر اساس گردش مالی، مجموعاً ۲۴۰۹.۴۱ میلیارد دلار را برای سال ۲۰۲۱ نشان میدهد که اکثر شرکتهای فعال در بخش کشاورزی (۱۰۵ شرکت) و بخش بیمه (۹۶ شرکت) و پس از آن تجارت عمده و خردهفروشی (۵۷ شرکت) قرار دارند.
۵ تعاونی برتر بر اساس گردش مالی
- تعاونی بانکداری «گروپ کردیت اگریکول» با گردش مالی ۱۱۷.۰۱ میلیارد دلار از کشور فرانسه
- تعاونی مصرف «REWE» با گردش مالی ۸۲.۰۳ میلیارد دلار از کشور آلمان
- تعاونی بانکداری«BPCE» با گردش مالی ۶۴.۰۶ میلیارد دلار از کشور فرانسه
- تعاونی کشاورزی «نونک هیوپ» با گردش مالی ۶۱.۱۷ میلیارد دلار از کشور کره جنوبی
- تعاونی مصرف «Leclerc» با گردش مالی ۶۰.۵۶ میلیارد دلار از کشور فرانسه
همان طور که ملاحظه میشود پر درآمدترین تعاونیهای دنیا از حوزه بانکداری، مصرف و کشاورزی هستند.
همچنین در این کتاب، میتوان به دسته بندی جغرافیایی این تعاونیهای اشاره داشت به طوری که ۱۶۶ عدد از این تعاونیها در منطقه اروپا، ۹۴ عدد از این تعاونیها در منطقه آمریکا و ۴۰ عدد از این تعاونیها در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار دارند. ضمناً در بررسی ۵ ساله این گزارش میتوان به روند افزایش گردش مالی تعاونیهای جهان به شکل زیر رسید:
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