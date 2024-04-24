به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری زبان اسرائیل در گزارشی به حجم سنگین حملات حزب الله لبنان پرداخته‌اند.

از جمله روزنامه هاآرتص در گزارش خود پیرامون حمله اخیر حزب الله نوشته است که بین ۱۰ تا ۱۵ گلوله در منطقه مارگلیوت سقوط کرد و باعث قطع برق در شهرک شد، اما هیچ آژیر خطری به صدا درنیامد.

پیش از این، حزب الله لبنان اعلام کرده بود که شهرک مارگلیوت در شمال فلسطین اشغالی را با ده‌ها موشک کاتیوشا هدف حمله قرار داده است.

در همین ارتباط مقاومت اسلامی حزب الله اعلام کرد که در واکنش به کشتار حنین، شهرک «مارگلیوت» با ده‌ها موشک کاتیوشا هدف قرار گرفت.

مقاومت اسلامی حزب الله همچنین اعلام کرد که سربازان دشمن اسرائیلی در شهرک المناره در ساختمانی که در آن مستقر بودند، هدف گرفته شدند.

رسانه‌های نظامی در مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرده‌اند که تا کنون ۱۹۹۸ عملیات در جبهه‌های پشتیبانی لبنان، یمن و عراق طی ۲۰۰ روز انجام شده است.

پیشتر نیز حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌هایی از حمله‌های جدید خود علیه نظامیان و مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داده بود.

اداره اطلاع‌رسانی جنگی حزب‌الله لبنان در این بیانیه تاکید کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۲:۳۵ عصر امروز سه‌شنبه بیست‌وسوم آوریل ۲۰۲۴ تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی را در اطراف موضع العاصی با تسلیحات مناسب هدف گرفتند و آن را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند.

همچنین در بیانیه دیگر حزب‌الله لبنان آمده است: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۴:۱۰ عصر امروز سه‌شنبه بیست‌وسوم آوریل ۲۰۲۴ موضع الرادار در مزارع اشغالی شبعا را با تسلیحات موشکی هدف گرفتند و آن را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند.

علاوه بر این موضع صهیونیستی «رویسات العلم» واقع در تپه‌های اشغالی کفرشوبا نیز از سوی حزب‌الله لبنان هدف حمله موشکی قرار گرفت.

همچنین نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه‌های اشغالی «حرش رامیم» و «تله الکرنتینا» واقع در شمال سرزمین‌های اشغالی از سوی حزب‌الله لبنان با گلوله‌های توپخانه هدف قرار گرفتند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز گزارش دادند که ۵ موشک از سمت لبنان به سوی «مرگلیوت» شلیک شده و آژیر هشدار در این منطقه به صدا درآمده است.

از سوی دیگر حمله‌های رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان نیز ادامه دارد. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی «وادی البیاض» و منطقه «الساقیه» در شهرک «حولا» واقع در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز از حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک «بلیدا» و حمله توپخانه‌ای ارتش این رژیم به اطراف «حولا» و «وادی شبعا» در جنوب لبنان خبر داد.