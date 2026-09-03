اعلام فهرست تیم ملی کشتی فرنگی برای اردوی شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می باید تا ساعت ۱۵ روز شنبه ۱۴ شهریورماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) محمد حسینوند (خوزستان) حسین بیژنی (کهگیلویه و بویراحمد)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) سجاد عباسپور (مازندران) محمد عشیری (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) عرفان جرکنی (تهران) علیرضا نجاتی (قم)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم) محمد کمالی (فارس) اهورا محمدی (خوزستان)

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی(خوزستان) احمدرضا محسن نژاد (خوزستان) رامین بخشی (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) علیرضا عبدولی (خوزستان) اهورا بویری (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) ابوالفضل مهمدی (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) یاسین یزدی (مازندران) امیرحسین نعمت زاده (قم)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) محمدهادی صیدی (خوزستان) مهدی بالی (مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران) امین میرزازاده (خوزستان) وحید دادخوه (خراسان رضوی) ابوالفضل فتحی تزنگی (فارس)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده - مجید رمضانی - طالب نعمت پور - فرشاد علیزاده - مهدی علیاری - بابک ولی محمدی

آنالیزور: ادیب مهمدی

ماساژور: جمال حق پناه

مربی بدنساز: بهمن میرزایی

روانشناس: حسین سلطانی

سرپرست: امید شایگان