سردار رضایی: بوشهر مهد مرزبانان غیرتمند و دلیران مبارزه با استعمار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی صبح پنجشنبه در جمع فرماندهان و معاونان انتظامی و مرزبانی استان بوشهر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، شهدای جنگ اخیر و امام شهیدان اظهار کرد: استان بوشهر مهد مرزبانان غیرتمند و دلیران تنگستان است که در مبارزه با استعمار و استکبار همواره رشادت و مجاهدت کرده‌اند.

وی افزود: امروز نیروهای مسلح قدرتمند جمهوری اسلامی ایران با ایمان به خداوند متعال و تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا، در مسیر دفاع از جمهوری اسلامی ایران از جان خود می‌گذرند.

امنیت مرزها؛ حاصل ایمان و مجاهدت نیروهای انتظامی

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به نقش نیروی انتظامی و مرزبانی در تأمین امنیت کشور تصریح کرد: فرماندهی انتظامی در کنار سایر نیروهای مسلح و مدافعان ارزش‌های اسلامی، علاوه بر خدمتگزاری صادقانه و بی‌منت به مردم، در عرصه تأمین امنیت شهرها و مرزها با تمام توان و وجود خود ایفای نقش می‌کند.

رضایی با اشاره به روحیه ایثار و ولایت‌مداری نیروهای انتظامی و مرزبانی و خانواده‌های معظم شهدا اظهار داشت: امروز نیز موفقیت مجموعه انتظامی در مقابله با تهدیدات و تأمین امنیت پایدار، نتیجه ایمان، اخلاص، ایثار و مجاهدت نیروهای خدوم انتظامی و مرزبانی است.

وی خاطرنشان کرد: مرزبانان و نیروهای انتظامی، نیروهایی ولایتمدار، انقلابی و شهادت‌طلب هستند که در راه حفظ ارزش‌های اسلامی و دفاع از امنیت و آرامش مردم، آماده فداکاری و جانفشانی هستند.