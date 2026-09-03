به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، باشگاه لندن جاینتس با انتشار اطلاعیهای، از انتخاب طلوعکیان به عنوان سرمربی و مدیر فنی جدید این باشگاه برای فصل ۲۰۲۶/۲۰۲۷ خبر داد.
بر اساس اعلام این باشگاه، طلوعکیان علاوه بر هدایت تیمهای مردان و زنان لندن جاینتس در سوپرلیگ، مسئولیت سرمربیگری تیمهای زیر ۱۸ سال پسران و دختران این باشگاه را نیز برعهده خواهد داشت. او در سمت مدیر فنی، بر برنامه گسترده مربیگری و توسعه بازیکنان در تمامی سطوح باشگاه نیز نظارت خواهد کرد.
طلوعکیان با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در سطح حرفهای والیبال باشگاهی و ملی، یکی از مربیان باتجربه والیبال ایران محسوب میشود. او سالها در برنامه تیمهای ملی ایران در ردههای سنی مختلف و همچنین تیم ملی بزرگسالان فعالیت کرده و در رقابتهای مهم بینالمللی از جمله لیگ ملتهای والیبال، قهرمانی آسیا، بازیهای آسیایی و مسابقات قهرمانی جهان ردههای سنی حضور داشته است.
کسب عنوان قهرمانی جهان در ردههای سنی زیر ۱۹ و زیر ۲۱ سال و همچنین کسب عناوین قهرمانی آسیا با تیمهای ملی بزرگسالان مردان و زنان و تیمهای ملی جوانان ایران، از جمله افتخارات طلوعکیان در دوران مربیگری است.
او در عرصه باشگاهی نیز سابقه فعالیت در چندین تیم مطرح لیگ برتر مردان ایران از جمله پیکان تهران، کاله مازندران و شهرداری ورامین را در کارنامه دارد.
طلوعکیان پس از انتخاب به عنوان سرمربی و مدیر فنی لندن جاینتس، درباره حضورش در این باشگاه گفت: از پیوستن به باشگاه لندن جاینتس و آغاز این فصل جدید در لندن بسیار خوشحال و هیجانزده هستم. برای من این یک تجربه جدید و چالشی جذاب است و انگیزه زیادی برای آغاز این مسیر دارم.
وی افزود: احساس میکنم باشگاه چشمانداز روشنی دارد و همه امور با سازماندهی و حرفهایگری خوبی مدیریت میشود. علاقهمندم در مسیر توسعه و رشد باشگاه و گسترش والیبال نقش داشته باشم و به حرفهایتر شدن این مجموعه کمک کنم. مدیریت باشگاه برنامه بسیار خوبی برای آینده تدوین کرده و از اعتمادی که به من داشتهاند، قدردانی میکنم.
طلوعکیان ادامه داد: امیدوارم با تلاش، تعهد و همکاری نزدیک با همکارانم در باشگاه بتوانیم به موفقیت برسیم. مشتاق همکاری با بازیکنان، مربیان، اعضای کادر و مدیریت باشگاه هستم و امیدوارم بتوانیم در کنار یکدیگر اتفاق ویژهای رقم بزنیم.
انتخاب طلوعکیان به عنوان سرمربی و مدیر فنی لندن جاینتس در شرایطی رقم خورده است که او به تازگی همراه با تیم ملی والیبال زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در تیانجین چین، تاریخیترین نتیجه این تیم در این رقابتها را رقم زده است.
تیم ملی زنان ایران با هدایت طلوعکیان برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله نیمهنهایی قهرمانی آسیا صعود کرد. ملیپوشان ایران پس از پیروزی سه بر یک برابر اندونزی در مرحله یکچهارم نهایی، برای نخستین بار راهی جمع چهار تیم برتر قاره شدند.
تیم ایران در نهایت با شکست برابر چین در مرحله نیمهنهایی و ژاپن در دیدار ردهبندی، در جایگاه چهارم آسیا قرار گرفت که بهترین نتیجه تاریخ والیبال زنان ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا محسوب میشود.
اکنون طلوعکیان پس از این دستاورد تاریخی، فصل جدیدی از دوران مربیگری خود را در لندن آغاز خواهد کرد تا هدایت و برنامه توسعه والیبال در باشگاه لندن جاینتس را در فصل ۲۰۲۶/۲۰۲۷ برعهده داشته باشد.
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