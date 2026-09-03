به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی شامگاه پنجشنبه در همایش تجلیل از موکبداران و پیرغلامان اربعین حسینی ۱۴۰۵ استان سمنان که در دانشگاه سمنان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت پیوند میان فرهنگ حسینی و مسئولیت اجتماعی مؤمنان اظهار کرد: ما در کنار امام حسین(ع) و انقلاب اسلامی قرار داریم و نوکری اباعبدالله الحسین(ع) بدون ایستادگی در برابر ظلم معنا پیدا نمیکند.
تأکید بر حفظ وحدت و انسجام
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر وحدت، همراهی با نظام و ایستادگی افزود: امروز وظیفه ما حفظ انسجام و وحدت، بهخصوص در برهه حساس کنونی است.
مطیعی با اشاره به ضرورت ایستادگی و حمایت از رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: امروز ایستادگی مردم ما در میدان حماسه و استقامت، نشانگر عرق و علاقه این امت به انقلاب اسلامی است.
وی در ادامه ضمن قدردانی از خادمان حسینی استان سمنان گفت: امسال شاهد برگزاری باشکوه اربعین حسینی بودیم که بخش بزرگی از بار این مراسم بر دوش خادمان اهلبیت(ع) بود.
ضرورت افزایش معرفت حسینی
امام جمعه سمنان با اشاره به شعار «حب الحسین یجمعنا» اظهار کرد: عشق به اباعبدالله الحسین(ع) خیمهای است که انسانها را زیر خود جمع میکند.
مطیعی با اشاره به فعالیت مواکب استان سمنان در ایام اربعین افزود: مواکب استان در بخشهای مختلف از جمله اسکان، تغذیه، فعالیتهای خواهران و برادران و رسانه، عملکرد درخشانی داشتهاند.
وی با ارزشمند و قابل تقدیر دانستن خدمات خادمان اربعین خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم که خودمان نیز از این فرصت معنوی بهره ببریم و هر سال بر معرفت و محبت ما نسبت به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) افزوده شود.
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