جدال با حریف بازنده در گام نخست؛ پیاتزا به دنبال شروعی مطمئن

به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا از روز جمعه ۱۳ شهریورماه به میزبانی شهر فوکوئوکا ژاپن آغاز می‌شود؛ رقابت‌هایی که علاوه بر تعیین قهرمان قاره، نخستین مرحله از مسیر انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس نیز محسوب می‌شود.

۱۲ تیم حاضر در این دوره در قالب سه گروه چهار تیمی رقابت خواهند کرد و تیم ملی والیبال ایران در گروه دوم در کنار چین، هند و نیوزیلند قرار گرفته است. شاگردان روبرتو پیاتزا نخستین بازی خود را برابر نیوزیلند برگزار می‌کنند و از ساعت ۷ صبح جمعه وارد میدان خواهند شد.

نیوزیلند اگرچه در رده‌بندی جهانی فاصله قابل توجهی با ایران دارد و با ۱۳.۷۶ امتیاز در رتبه ۱۳۲ جهان ایستاده است، اما دیدار نخست هر تورنمنت همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تیم‌ها تلاش می‌کنند مسابقات را با نتیجه‌ای مطمئن آغاز کنند.

نیوزیلند سابقه ۱۱ حضور در رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا را دارد و بهترین عملکردش در این مسابقات به سال ۱۹۷۵ بازمی‌گردد؛ جایی که عنوان هفتم را به دست آورد. این تیم در آخرین دوره جام والیبال مردان آسیا که سال ۲۰۲۶ در هند برگزار شد نیز در جایگاه نهم قرار گرفت.

ایران و نیوزیلند تاکنون سه بار در چارچوب مسابقات قهرمانی آسیا مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند و در هر سه مسابقه، ملی‌پوشان ایران پیروز شده‌اند. نخستین رویارویی دو تیم به سال ۱۹۸۷ بازمی‌گردد و آخرین تقابل آنها نیز در سال ۲۰۰۳ رقم خورد.

ملی‌پوشان ایران در حالی برای چهارمین تقابل آسیایی با نیوزیلند آماده می‌شوند که در رده‌بندی جهانی با ۲۰۵.۶۰ امتیاز جایگاه نوزدهم را در اختیار دارند. اختلاف جایگاه دو تیم نشان می‌دهد ایران روی کاغذ برتری محسوسی نسبت به حریف افتتاحیه خود دارد، اما پیاتزا و شاگردانش برای آغاز قدرتمند مسابقات باید از نخستین امتیاز با تمرکز کامل کار را دنبال کنند.

فهرست بازیکنان ایران در این دوره به شرح زیر است:

پاسور: عرشیا به‌نژاد، ایلشن داوودی‌پور

قطر پاسور: امین اسماعیل‌نژاد، علی حاجی‌پور

دریافت‌کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، مبین نصری، اسماعیل مسافر

مدافع میانی: محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری، محمد نیما باطنی

لیبرو: محمدرضا حضرت‌پور، حسین حاجی‌کلاته