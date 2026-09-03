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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۲

قدیری ابیانه: آمریکا در برابر قدرت ایران به استیصال رسیده است

قدیری ابیانه: آمریکا در برابر قدرت ایران به استیصال رسیده است

شاهرود- عضو شورای بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: بیانیه اخیر مقامات آمریکایی نشان داد این کشور به ترمیم قدرت نظامی ایران معترف است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن قدیری ابیانه شامگاه پنجشنبه در یادواره شهدای گلستان شاهرود که در میدان امام خمینی(ره) و همزمان با اجتماع اقتدار مردم انقلابی این شهرستان برگزار شد، با اشاره به قدرت جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان به قدرت ایران اسلامی اعتراف کرده‌اند.

وی با بیان اینکه اقتدار ایران اسلامی موجب شگفتی جهان شده است، افزود: هر کشوری اگر جای ایران بود، با توجه به حوادثی که طی یک سال اخیر رخ داده است، شکست می‌خورد.

شکل‌گیری قطب اسلامی در جهان

عضو شورای بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به تحولات جهان پس از جنگ رمضان، گفت: به عقیده بسیاری از کارشناسان، قطب اسلامی جهان در حال شکل‌گیری است.

قدیری ابیانه با اشاره به بیانیه اخیر مقامات آمریکایی، بیان کرد: این بیانیه نشان داد که آمریکا به ترمیم قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران معترف است و در برابر ایران اسلامی به استیصال رسیده است.

وی با بیان اینکه مردم ایران در حمایت از رهبر انقلاب اسلامی کارستان کردند، افزود: ملت مبعوث‌شده ایران اسلامی میدان را ترک نخواهد کرد.

هراس آمریکا از قدرت ایران

مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام با تأکید بر اینکه ایران اسلامی از دشمن هراسی ندارد، گفت: آمریکا با هدف نابودی ایران حمله کرد، اما نه‌تنها نابود نشدیم، بلکه به ابرقدرتی تبدیل شدیم که استکبار جهانی و دیگر قدرت‌های دنیا به آن اذعان دارند.

قدیری ابیانه با بیان اینکه امروز به اعتراف تئوریسین‌های خارجی، ایران رهبر قطب اسلام در جهان است، اظهار کرد: امروز آمریکا از قدرت ایران اسلامی در هراس است.

کد مطلب 6936787

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