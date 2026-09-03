قدیری ابیانه: آمریکا در برابر قدرت ایران به استیصال رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن قدیری ابیانه شامگاه پنجشنبه در یادواره شهدای گلستان شاهرود که در میدان امام خمینی(ره) و همزمان با اجتماع اقتدار مردم انقلابی این شهرستان برگزار شد، با اشاره به قدرت جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان به قدرت ایران اسلامی اعتراف کردهاند.
وی با بیان اینکه اقتدار ایران اسلامی موجب شگفتی جهان شده است، افزود: هر کشوری اگر جای ایران بود، با توجه به حوادثی که طی یک سال اخیر رخ داده است، شکست میخورد.
شکلگیری قطب اسلامی در جهان
عضو شورای بینالملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به تحولات جهان پس از جنگ رمضان، گفت: به عقیده بسیاری از کارشناسان، قطب اسلامی جهان در حال شکلگیری است.
قدیری ابیانه با اشاره به بیانیه اخیر مقامات آمریکایی، بیان کرد: این بیانیه نشان داد که آمریکا به ترمیم قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران معترف است و در برابر ایران اسلامی به استیصال رسیده است.
وی با بیان اینکه مردم ایران در حمایت از رهبر انقلاب اسلامی کارستان کردند، افزود: ملت مبعوثشده ایران اسلامی میدان را ترک نخواهد کرد.
هراس آمریکا از قدرت ایران
مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام با تأکید بر اینکه ایران اسلامی از دشمن هراسی ندارد، گفت: آمریکا با هدف نابودی ایران حمله کرد، اما نهتنها نابود نشدیم، بلکه به ابرقدرتی تبدیل شدیم که استکبار جهانی و دیگر قدرتهای دنیا به آن اذعان دارند.
قدیری ابیانه با بیان اینکه امروز به اعتراف تئوریسینهای خارجی، ایران رهبر قطب اسلام در جهان است، اظهار کرد: امروز آمریکا از قدرت ایران اسلامی در هراس است.
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