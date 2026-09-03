تکرار تراژدی در محور توسکستان - شاهرود؛ ۳ چهره شاخص فرهنگی جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی سواری تیبا و یک دستگاه تریلی در محدوده امیریه از محور شاهرود - توسکستان، به جان باختن سه نفر و مصدومیت شدید یک نفر منجر شد.

این حادثه پیش از ظهر پنجشنبه رخ داد و بنا بر اعلام اورژانس شاهرود، دو نفر از سرنشینان خودرو در محل حادثه جان باختند و یک نفر دیگر نیز پس از انتقال به بیمارستان، بر اثر شدت جراحات فوت کرد.

در میان جان‌باختگان این حادثه، نام مصطفی واحدی، رئیس حوزه هنری شاهرود، محمدرضا عبادیانی کارگردان شناخته‌شده تئاتر استان سمنان و مریم میرحسینی نویسنده نامدار و کارمند حوزه هنری شاهرود به چشم می‌خورد.

همچنین تنها مصدوم این حادثه که به مرکز درمانی منتقل شده است، به دلیل شدت جراحات در وضعیت مساعدی قرار ندارد.

علت حادثه در دست بررسی است

علت وقوع این سانحه از سوی پلیس راه در دست بررسی قرار دارد و جزئیات مربوط به چگونگی وقوع تصادف پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

این حادثه تنها ۲۴ ساعت پس از تصادف دیگری در همین محور رخ داده که در جریان آن نیز دو نفر جان خود را از دست دادند.

محور شاهرود - توسکستان از مسیرهای پرتردد و حادثه‌خیز منطقه محسوب می‌شود و وقوع سوانح رانندگی در این مسیر، بار دیگر ضرورت توجه جدی‌تر به ایمنی و رفع نقاط حادثه‌خیز آن را مورد تأکید قرار داده است.