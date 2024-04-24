به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن روز بزرگداشت سعدی و نثر فارسی، اولین نشست حلقه «بچههای ایران آینده» با عنوان «گر تو سعدی شوی» توسط فرهنگسرای نهجالبلاغه برگزار میشود.
این نشست اختصاص به بازنویسی حکایات گلستان سعدی توسط نوجوانان داشته و با شعار «گر چه سعدی شوی، گلستان را چگونه مینویسی؟» پذیرای عموم نوجوانان علاقهمند به شعر و نثر پارسی خواهد بود. ایجاد فضای انگیزشی جهت رشد قوه تخیل، خلق تصویر ذهنی و برون داد روایت مکتوب آن اصلیترین هدف برگزاری این جلسه است و تلاش دارد به تربیت کنشگران نوجوان در حوزه نویسندگی و رویاپردازی بپردازد.
در این ویژه برنامه که روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه در فرهنگسرای نهجالبلاغه برگزار میشود، ناهید شکوریان، فعال ادبی، قصه گو و راوی به معرفی مفاخر شعر و ادب پارسی پرداخته و به مناسبت بزرگداشت روز سعدی به بحث و گفتگوی آزاد با موضوع داستان نویسی خلاق میپردازد. همچنین از نوجوانان شرکتکننده درخواست میشود تا داستانی از گلستان سعدی را با استفاده از قوه تخیل خود بازنویسی کنند.
اولین نشست حلقه «بچههای ایران آینده» روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت از ساعت ۱۰:۳۰ در کتابخانه فرهنگسرای نهجالبلاغه برگزار میشود.
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