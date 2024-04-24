«کونته» گزینه ناپولی نیست/ «ایتالیانو» در یک قدمی «پارتنوپی»

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ناپولی پس از آن که در فصل گذشته توانست قهرمانی سری آ را کسب کند در این فصل نتوانست موفقیت فصل پیش را تکرار کند.

این تیم در آخرین دیدار خود در سری آ با نتیجه یک بر صفر از امپولی شکست خورد و اکنون مدیران باشگاه قصد دارند با جذب یک سرمربی جدید به جای «فرانچسکو کالزونا» روحی تازه در تیم بدمند.

دی لورنتیس، مالک باشگاه ناپولی با گزینه‌های مختلفی برای هدایت ناپولی در فصل آینده مذاکره کرده است. «رودی گالتی» خبرنگار مطرح ایتالیایی با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر اعلام کرده است که «وینچنزو ایتالیانو» جدی ترین گزینه هدایت ناپولی در فصل آینده است و تفاهم با او پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است. «ایتالیانو» در حال حاضر هدایت فیورنتینا را بر عهده دارد.

این خبرنگار ایتالیایی اعلام کرده است که «استفانو پیولی» هم یکی دیگر از گزینه‌های مد نظر ناپولی است اما تا این لحظه پیشرفت خاصی در مذاکره با او صورت نگرفته است.

رودی گالتی به احتمال پیوستن «آنتونیو کونته» به ناپولی هم اشاره کرد اما او را یک گزینه محتمل برای هدایت این تیم ایتالیایی در نظر نگرفت.