افزایش شمار پیکرهای بیرون کشیده شده از گور جمعی بیمارستان ناصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان پدافند غیرعامل نوار غزه با صدور بیانیه‌ای از افزایش شمار پیکرهای بیرون کشیده شده از گور دسته جمعی مجتمع بیمارستانی ناصر در شهر خان‌یونس واقع در جنوب نوار غزه خبر داد.

سازمان پدافند غیرعامل نوار غزه بیان کرد: پس از عقب‌نشینی اشغالگران نزدیک به ۳۹۲ پیکر را از بیمارستان ناصر بیرون کشیده‌ایم اما نتوانسته‌ایم ۵۸ درصد از آن‌ها را شناسایی کنیم.

این سازمان امدادی تاکید کرد: دلیلی برای وجود پیکر کودکان در گور دسته جمعی بیمارستان ناصر سراغ نداریم. روی پیکر برخی از شهیدان بیمارستان ناصر آثار شکنجه را یافته‌ایم.

در ادامه این بیانیه آمده است: اشغالگران در مجتمع بیمارستانی ناصر مرتکب اعدام صحرایی شده‌اند. ما خواهان آغاز تحقیقات بین‌المللی در خصوص این جنایت‌ها هستیم.

سازمان پدافند غیرعامل نوار غزه تاکید کرد: اشغالگران شماری از پیکرها را در کیسه‌های پلاستیکی و در عمق ۳ متری دفن کرده‌اند. این موضوع باعث شده که این پیکرها به سرعت تجزیه بشوند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما بر این باوریم که اشغالگران دست‌کم ۲۰ نفر را زنده به گور کرده‌اند. اشغالگران با تغییر چندباره کفن‌های پلاستیکی عامدانه در تلاش بوده‌اند که نشانه‌های جنایت بیمارستان ناصر را محو کنند.