به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «وانگ یی» وزیر خارجه چین در سخنانی اعلام کرد: درگیری در غزه از خطوط قرمز تمدن نوین گذر کرده است و جامعه بینالملل باید در این رابطه دست به اقدام فوری بزند.
وزیر خارچه چین افزود: ستم تاریخی که ملت فلسطین با آن دست و پنجه نرم میکنند باید اصلاح شود، زیرا این موضوع راه حل ریشهای درگیری است.
وانگ یی ادامه داد: در راس اولویتها سوقدادن به سوی تحقق آتشبس و جلوگیری از کشتار در سریعترین زمان ممکن است. ما به همراه جامعه بینالملل روی تمرکز تلاشها برای اجرای آتشبس و رسیدن ایمن کمکها به نوار غزه کار میکنیم.
وی گفت: قاطعانه مخالفت خود با هرگونه کوچاندن اجباری یا مجازات جمعی فلسطینیان در غزه را اعلام میکنیم. باید از گسترش پیامدهای درگیری جلوگیری شود تا اوضاع منطقه از کنترل خارج نشود. صلح با تحقق عدالت در حق فلسطینیان و حل و فصل نگرانیهای امنیتی تمامی طرفها برقرار میشود.
وانگ یی با اشاره به جنگ اوکراین ادامه داد: ما از کنفرانس صلح در رابطه با بحران اوکراین برای بررسی طرحهای صلح به صورت عادلانه حمایت میکنیم.
وزیر خارجه چین در رابطه با بحران تایوان نیز گفت: برخی کشورها خواهان ثبات در تنگه تایوان هستند، اما از جداییطلبان حمایت میکنند. این موضوع وضعیت را متشنج میکند.
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