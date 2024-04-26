به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی رضوی نسب در خطبههای نماز جمعه این هفته بسطام به میزبانی مصلی آستان مقدس امامزاده سید ابوالقاسم (ع) این شهر ضمن تبریک روز شوراها در نهم اردیبهشت به بررسی اهمیت مشورت از منظر دین پرداخت و بیان داشت: اسلام اهمیت زیادی به امر شورا و مشورت قائل شده است و عقل جمعی را برتر از عقل فردی میداند.
وی وعده صادق را ظهور قدرت، اراده ملت و نیروهای مسلح ایران در عرصههای بینالمللی خواند و گفت: این عملیات دفاع مشروع و وعده صادق و جنگ ارادهها بود، که اراده ملت و نظام اسلامی هیمنه رژیم غاصب صهیونیستی را در هم شکست و نشان داد که میتوان جلوی ظلم دولتهای اسرائیل و اربابانش آمریکا و اسرائیل ایستاد.
امام جمعه بسطام با تقدیر از رئیس جمهور برای سفر به استان سمنان و شهرستان شاهرود و قدردانی بابت اقدامات دولت مردمی از برنامه ریزان این سفر در نهاد ریاست جمهوری گلایه کرد و گفت: کم کاری زیادی در تهران در برنامهریزی این سفر اتفاق افتاد و مردم شهرستان شاهرود ساعتها برای دیدار مردمی منتظر و معطل ماندند لذا این اقدامات میتوانند تلاشهای دولت را به حاشیه ببرد.
خطیب نماز جمعه بسطام با گلایه از عدم حضور وزرای هیئت دولت در بخش بسطام اظهار داشت: بسطام از بخشهای بی نظیر و با ظرفیت کشور است لذا مردم این بخش شهدای زیادی را تقدیم نظام و انقلاب کردهاند و از این حیث در ایران اسلامی شهره هستند.
رضوی نسب گفت: بخش بسطام با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر از بسیاری از شهرستانهای استان پرجمعیتتر و در عین حال ظرفیتهای فراوان گردشگری، کشاورزی و… دارد. متأسفانه این بخش بسیار مظلوم واقع شده وگرنه مانند تعدادی از شهرستانهای استان باید ارتقا پیدا میکرد.
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