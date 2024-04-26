ترافیک سنگین در محورهای شمال شرق پایتخت

سرهنگ ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ترافیکی محورهای شرق استان تهران، اظهار کرد: وضعیت تردد در مسیر شمال به جنوب محور هراز سنگین است و با توقف متعدد خودروها مواجه هستیم.

وی گفت: در مسیر شمال به جنوب محور فیروزکوه محدوده گیلاوند، مهرآباد رودهن و بومهن نیز شاهد ترافیک سنگین هستیم.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران گفت: تردد در محور قدیم جاجرود نیز سنگین است، اما تردد خودروها در آزادراه تهران- پردیس پرحجم و روان است.

رئیس پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران گفت: تردد در محورهای امام رضا (ع) و حرم تا حرم نیز عادی و روان است.