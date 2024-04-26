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۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۲۶

رئیس پلیس راه شرق استان تهران خبر داد؛

ترافیک سنگین در محورهای شمال شرق پایتخت

ترافیک سنگین در محورهای شمال شرق پایتخت

دماوند- رئیس پلیس راه شرق استان تهران از ترافیک سنگین در محورهای شمال شرق پایتخت خبر داد.

سرهنگ ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ترافیکی محورهای شرق استان تهران، اظهار کرد: وضعیت تردد در مسیر شمال به جنوب محور هراز سنگین است و با توقف متعدد خودروها مواجه هستیم.

وی گفت: در مسیر شمال به جنوب محور فیروزکوه محدوده گیلاوند، مهرآباد رودهن و بومهن نیز شاهد ترافیک سنگین هستیم.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران گفت: تردد در محور قدیم جاجرود نیز سنگین است، اما تردد خودروها در آزادراه تهران- پردیس پرحجم و روان است.

رئیس پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران گفت: تردد در محورهای امام رضا (ع) و حرم تا حرم نیز عادی و روان است.

کد مطلب 6089270

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