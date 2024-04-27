دشمن به دنبال ایجاد یاس و ترس در دل ما است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین تاریخی در مراسم اختتامیه رویداد روایت دختران ایران که رویدادی برای روایتگری پیشرفت ایران و دختران ایران است؛ گفت: رسانههای دشمن همواره به دنبال ایجاد یاس، ناامیدی و ترس در دل مردم ایران هستند؛ شاید برای برخی از افراد عجیب باشد اما در حوادث یک ماه اخیر و به دنبال شرارتهای رژیم صهیونیستی در منطقه، برخی از دانش آموزان اعلام کردند که در مدرسه با فضای ترس مواجه بودیم؛ آنها به شدت ترسیده بودند که نکند اسرائیل حمله کند و جنگ بشود؛ حتی تعدادی از دانشآموزان هم به مدرسه نیامده بودند.
دبیر کل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان گفت: جنگ امروز جنگ روایتها است و آنقدر این جنگ خانمان سوز است که دشمن در تلاش است ذهن و فکر تمامی جوانان ما را از بین ببرد و هر کس که در ایران زندگی میکند را مأیوس و ناامید کند.
رسانه دشمن کاری کرده که دانش آموزان از پاسخ اسرائیل میترسیدند
وی با اشاره به حوادث تلخ سال ۱۴۰۱ گفت: کسانی بودند که ناشی از تلاش دشمن در رسانهها، به کف خیابان آمدند و جان خود را از دست دادند. اینها نتیجه تلاشهای دشمن در تشویش و گمراهی اذهان عمومی است. امروز در حالی که همه کشورها از اقتدار ایران میگویند و دفاع ایران را مشروع میدانند؛ رسانههای دشمن کاری کرده بودند که در محیط مدرسه دانش آموزان از پاسخ اسرائیل میترسیدند.
تاریخی با بیان اینکه آینده نوجوانان و جوانان ما به شدت مورد حمله ناجوانمردانه قرار گرفته است؛ گفت: اگر لطف الهی نبود؛ ممکن بود ما هم مورد حمله رسانههای دشمن قرار بگیریم؛ فکر ما آشفته شود و یا به خیابانها برویم؛ برای جلوگیری از این حوادث ما نیازمند تبیین اهداف و برنامه برای مردم هستیم؛ تبیین هم نیاز به کمک و روایت کردن دارد.
گاهی خود ما هم باورمان نمیشود که به چه دستاوردهایی رسیدیم / مدرسه محلی برای گفتگوی رو در رو با دانش آموزان
دبیر کل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان گفت: ما باید در جایی که امکان رو در رو شدن با دانشآموزان را داشته باشیم روایتگری کنیم. جایی که میتوانیم با او به تبادل نظر و گفتگو بپردازیم؛ حتماً این کار را بکنیم و این فرصت را غنیمت بشماریم. شاید نتوانیم در فضای مجازی به خوبی دشمن عمل کنیم اما مدرسه جایی است که در دست ماست. جایی که میتوانیم به صورت هنرمندانه با مخاطبان نوجوان خود ارتباط برقرار کنیم. مدرسه یکی از جدیترین فرصتهای ماست که میتواند تعیین کننده باشد.
وی با اشاره به اینکه گاهی خود ما هم باورمان نمیشود که به چه دستاوردهایی رسیدیم؛ افزود: اسرائیل از ابتدای طوفان الاقصی تاکید میکند همه کاره ایران است؛ آمریکا و اروپا دائماً بر قدرت ایران تاکید کردند؛ اما باز هم کسانی هستند که قدرت دفاعی و نظامی ایران را دست کم میگیرند؛ این ندیدن قدرت داخلی آفتی بوده که صدها سال است در ایران وجود داشته است. دشمن هم بر این نقطه ضعف تمرکز دارد.
تلاش دشمن برای تفرقه افکنی به کمک بهانههای واهی
دبیر کل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان خاطر نشان کرد: دشمن دائماً به فکر این است که از تفرقههای بین ما استفاده کند. و ما باید هشیار باشیم و بهانههای واهی برای تفرقه افکنی را به دشمن ندهیم.
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