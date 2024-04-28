به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، یائیر لاپید رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی گفت: کابینه باید میان بازگشت زنده اسیران یا بن گویر و اسموتریچ انتخاب کند.
وی افزود: کابینه باید میان روابط با آمریکاییها یا بن گویر و اسموتریچ انتخاب کند. معاهده با عربستانی ها یا بن گویر و اسموتریچ، امنیت با بن گویر واسموتریچ؛ یکی باید انتخاب شود.
این در حالی است که ساعاتی قبل،«بتسییل اسموتریچ» وزیر تندرو دارایی رژیم صهیونیستی در سخنانی «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر این رژیم را به سرنگونی تهدید کرد.
اسموتریچ خطاب به نتانیاهو و با تهدید شدید وی بیان کرد: اگر حمله به رفح برای نابودی حماس لغو شود، کابینهات شایستگی تداوم را نخواهد داشت.
وزیر تندرو دارایی رژیم صهیونیستی ضمن ابراز مخالفت با پیشنهاد مصر اعلام کرد: موافقت با پیشنهاد مصر به منزله تسلیم محض است و حکم مرگ اسیران را دارد.
اسموتریچ در ادامه ابراز مخالفت خود با پیشنهادهای آتشبس میانجیگران گفت: پیشنهادهای کنونی میانجیگران، به حماس اجازه میدهد که تداوم بیابد و قدرتش را دو چندان کند.
وزیر تندرو دارایی رژیم صهیونیستی در ادامه این اظهارات بیان کرد: دستورالعمل من برای اسراییلیها آن است که فورا با تمامی قوا به سمت رفح حرکت کنند.
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