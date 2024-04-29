اکران مردمی «تمساح خونی» در اکومال کرج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، دومین اکران مردمی فیلم سینمایی «تمساح خونی» به کارگردانی جواد عزتی و تهیه‌کنندگی کامران حجازی شب گذشته ۹ اردیبهشت ماه در جمع پرشور مردم اکومال کرج در ۵ سانس برگزار شد.

در این اکران که با استقبال مخاطبان همراه بود، جواد عزتی و کامران حجازی کارگردان و تهیه‌کننده فیلم و همچنین عباس جمشیدی‌فر و شبنم قربانی از بازیگران این اثر حضور داشتند.

پیش از نمایش فیلم، عباس جمشیدی‌فر ضمن خوشامدگویی به مهمانان بیان کرد: بسیار خوشحالیم که اینجا حضور داریم و قرار است در کنار شما «تمساح خونی» را تماشا کنیم. ممنون که ما را حمایت و این فیلم را در سینما تماشا می‌کنید.

سپس جواد عزتی در سخنانی کوتاه اظهار کرد: امیدوارم از فیلم خوشتان بیاید و آن را به دوستان خود پیشنهاد دهید که در سینما ببینند.

وی یادآور شد: از همه شما و دیگر تماشاگران عزیزی که این فیلم را در سینما می‌بینند و دیده‌اند، تشکر می‌کنم و باید بگویم که اگر در حال حاضر سینما رونق دارد، به برکت حضور شماست. دستتان را می بوسم و از همه شما بسیار ممنونم.

«تمساح خونی» به کارگردانی جواد عزتی و تهیه‌کنندگی کامران حجازی تا امروز صدرنشین جدول فروش ۱۴۰۳ بوده است و به تازگی از مرز دومیلیون تماشاگر در سینماها عبور کرده و مجموع فروش آن به ۱۲۵ میلیارد تومان رسیده است.

در این کمدی اکشن سینمایی جواد عزتی، عباس جمشیدی‌فر، الناز حبیبی، بهزاد خلج، شبنم قربانی و سعید آقاخانی در این کمدی نقش‌آفرینی می‌کنند و پخش این فیلم سینمایی برعهده شهرفرنگ است.