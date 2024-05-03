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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۱۳

همزمان با سراسر کشور؛

آزمون اعطای مدرک تخصصی حفاظ قرآن کریم در کردستان برگزار شد

آزمون اعطای مدرک تخصصی حفاظ قرآن کریم در کردستان برگزار شد

سنندج_آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در کردستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره برنامه ریزی امور قرآنی تبلیغات اسلامی کردستان پیش از ظهر جمعه در حاشیه برگزاری این آزمون اظهار کرد: آزمون اعطای مدرک تخصصی حفاظ قرآن کریم امروز همزمان با سراسر کشور در ۲ شهر بانه و سنندج برگزار شد.

بهرام مرادی افزود: در این آزمون ۱۹۸ حافظ قرآن کریم در سه رشته ۱۰، ۲۰ و سی جز قرآن کریم شرکت کردند.

آزمون اعطای مدرک تخصصی حفاظ قرآن کریم در کردستان برگزار شد

رئیس اداره برنامه‌ریزی امور قرآنی تبلیغات اسلامی کردستان یادآور شد: از مجموع شرکت کنندگان ۱۶۴ نفر در حوزه سنندج و ۳۴ نفر نیز در شهرستان بانه در این آزمون قرآنی شرکت کردند.

مرادی با اشاره به اینکه امسال تعداد بانوان شرکت کننده بیش از آقایان است، افزود: ۱۱۶ نفر از شرکت کنندگان را خواهران و ۸۲ نفر را برادران تشکیل می‌دهند.

وی تصریح کرد: از نوجوانان ۹ ساله تا قاریان بالای ۷۰ سال در این آزمون تخصصی شرکت کردند.

آزمون اعطای مدرک تخصصی حفاظ قرآن کریم در کردستان برگزار شد

وی با اشاره به اینکه در این آزمون افراد روشندل و معلول نیز شرکت داشتند، اضافه کرد: حضور چنین افرادی در آزمون‌های قرآنی بیانگر عزم و اراده آنها در یادگیری کلام الهی است.

رئیس اداره برنامه‌ریزی امور قرآنی تبلیغات اسلامی کردستان یادآور شد: آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم به صورت کتبی برگزار بود و شرکت کنندگان در صورت کسب نمره قبولی می‌توانند در مرحله شفاهی نیز شرکت کنند.

کد مطلب 6095636

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