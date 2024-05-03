تعالیم اندیشه عفاف و حجاب در مدارس اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد محمودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان اظهار داشت: نیروی انتظامی با استحکام با تمام وجود در راستای ارزش‌ها ایستاده است لازم است حمایت‌های لازم صورت گیرد؛ همچنین ضرورت دارد تعالیم اندیشه عفاف و حجاب در تمامی مدارس در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به سالروز گرامیداشت مقام معلم افزود: شغل معلمی برگرفته از جایگاه خداوند در مقابل انسان است و در ادامه جبرائیل امین نقش معلمی و راهنمایی حضرت رسول (ص) را بر عهده داشت و در نهایت معلم بودن شغل تمامی انبیا است.

حجت‌الاسلام محمودی ادامه داد: در همین راستا رهبر معظم انقلاب فرمودند جایگاه معلم بسیار ارزشمند است و تاکید کردند موضوع پرورش و تربیت از جمله مهم‌ترین وظایف دستگاه آموزش و پرش است زیرا دانش آموزان و جوانان ما باید بدانند فلسفه مرگ بر آمریکا و اسرائیل چیست و در این رابطه معلم باید مضاف بر تعلیم هویت دینی و ملی را به دانش آموزان بیاموزند و به آن‌ها نگاه ملی دهند.

امام جمعه موقت اصفهان تصریح کرد: شهید مطهری پیش از انقلاب سخنرانی را علیه رژیم صهیونیستی کرده است که اگر امروز آن را باز خوانی کنیم، می‌بینیم که تمامی وقایع امروز را پیش‌بینی کرده است امثال شهید مطهری از جمله شاگران امام خمینی (ره) هستند.

حجت‌الاسلام محمودی ادامه داد: متأسفانه برخی دنبال سند ۲۰۳۰ بودند که خارج از دین و وابسته به سیاست‌های غربی بود امروز ضرورت دارد تمامی معلمان نسبت به کار فرهنگی در مدارس توجه ویژه‌ای داشته باشند زیرا دانش‌آموزان در آینده مسئولان این کشور هستند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نامه ۱۰ سال پیش رهبر انقلاب به جوانان غربی منشأ شعارهای امروز جوانان آمریکایی علیه رژیم غاصب و تحولات دانشگاهی در آمریکا است.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) افزود: امام صادق در دوران بسیار حساسی و حکومت بنی امیه و حکومت عباسیان ظالم جامعه اسلامی را مدیریت کردند و در مواجه با موضوعات انحرافی به گونه‌ای با جهاد تبیین عمل کردند که امروز شاهدیم از ایشان به‌عنوان مؤسس حزب شیعه نام برده می‌شود.

حجت‌الاسلام محمودی ادامه داد: حضرت علی (ع) در راستای سفارش به تقوای الهی می‌فرمایند «تقوای الهی منتهی رضایت الهی است زیرا رضایت الهی از بندگان تقوا است.» بر همین اساس تقوای الهی مضاف بر جایگاه والا کاربرد بالایی در زندگی انسان دارد، زیرا طبیعتاً انسان از نظر بعد مادی اهل خسران است مگر اینکه ایمان و تقوا را دنبال کند.