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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۰۰

امام جمعه بندر امام:

آب‌گرفتگی بندر امام باید دغدغه اول همه مسؤولان باشد

آب‌گرفتگی بندر امام باید دغدغه اول همه مسؤولان باشد

بندر امام- امام جمعه بندر امام گفت: موضوع آب‌گرفتگی بندر امام نباید به فراموشی سپرده شود بلکه باید دغدغه اول همه مسؤولان مربوطه همین موضوع باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران بندر امام اظهار کرد: موضوع آب‌گرفتگی بندر امام نباید به فراموشی سپرده شود و نباید دچار غفلت شویم و بی‌تفاوت از کنار آن بگذریم بلکه باید دغدغه اول همه مسئولان مربوطه همین موضوع باشد و برای رفع معضل آب‌گرفتگی بندر امام چاره‌اندیشی کنند.

وی افزود: هیچ مسأله‌ای نمی‌تواند موضوع دفع آب‌های سطحی و فاضلاب بندر امام را به حاشیه براند. موضوع دفع آب‌های سطحی بندر امام از مهم‌ترین موضوعات این شهر است. همه مسؤولان بدانند این مساله در صدر همه مشکلات است و برای برطرف کردن آن باید همه ظرفیت‌ها را پای کار بیاوریم.

خطیب جمعه بندر امام عنوان کرد: نبود بودجه و اینکه زیر ساخت بندر امام مشکل دارد، جواب قانع کننده‌ای برای مردم نیست و نمی‌توان دوباره شاهد تکرار این حوادث تلخ و اسفناک برای مردم بندر امام باشیم.

حجت‌الاسلام عبادی یادآور شد: شورای راهبردی پتروشیمی، مدیریت استانی و شهری از امروز با مشاوران و متخصصان این امر جلسات هم‌اندیشی برگزار کنند و بودجه لازم را در نظر بگیرند و می‌شود آن را به ترتیب اولویت و نقاط بحرانی فازبندی و طرح جامع دفع آب‌های سطحی را اجرا کرد.

امام جمعه بندر امام تصریح کرد: موضوع دیگری که انتظار می‌رود سریع‌تر تعیین تکلیف شود، جبران خسارت مردم متضرر و آسیب دیده از آب‌گرفتگی است چرا که مردم همچنان منتظر پرداخت خسارات ناشی از آبگرفتگی‌های قبلی هستند.

کد مطلب 6095785

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