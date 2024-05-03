به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران بندر امام اظهار کرد: موضوع آب‌گرفتگی بندر امام نباید به فراموشی سپرده شود و نباید دچار غفلت شویم و بی‌تفاوت از کنار آن بگذریم بلکه باید دغدغه اول همه مسئولان مربوطه همین موضوع باشد و برای رفع معضل آب‌گرفتگی بندر امام چاره‌اندیشی کنند.

وی افزود: هیچ مسأله‌ای نمی‌تواند موضوع دفع آب‌های سطحی و فاضلاب بندر امام را به حاشیه براند. موضوع دفع آب‌های سطحی بندر امام از مهم‌ترین موضوعات این شهر است. همه مسؤولان بدانند این مساله در صدر همه مشکلات است و برای برطرف کردن آن باید همه ظرفیت‌ها را پای کار بیاوریم.

خطیب جمعه بندر امام عنوان کرد: نبود بودجه و اینکه زیر ساخت بندر امام مشکل دارد، جواب قانع کننده‌ای برای مردم نیست و نمی‌توان دوباره شاهد تکرار این حوادث تلخ و اسفناک برای مردم بندر امام باشیم.

حجت‌الاسلام عبادی یادآور شد: شورای راهبردی پتروشیمی، مدیریت استانی و شهری از امروز با مشاوران و متخصصان این امر جلسات هم‌اندیشی برگزار کنند و بودجه لازم را در نظر بگیرند و می‌شود آن را به ترتیب اولویت و نقاط بحرانی فازبندی و طرح جامع دفع آب‌های سطحی را اجرا کرد.

امام جمعه بندر امام تصریح کرد: موضوع دیگری که انتظار می‌رود سریع‌تر تعیین تکلیف شود، جبران خسارت مردم متضرر و آسیب دیده از آب‌گرفتگی است چرا که مردم همچنان منتظر پرداخت خسارات ناشی از آبگرفتگی‌های قبلی هستند.