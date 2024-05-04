گزارش جدید وزارت خارجه روسیه از وضعیت دردناک حقوق بشر آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حقوق بشر آمریکایی با خیزش نخبگان و دانشگاهیان دانشگاه‌های سرتاسر آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی به وضوح مفهوم خود را نمایان ساخته است.

در همین ارتباط، وزارت خارجه روسیه در کانال تلگرامی خود امروز شنبه در گزارشی به تشریح وضعیت حقوق بشر در آمریکا پرداخته و از عدم پایبندی این کشور به حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری انتقاد کرده است.

وزارت خارجه روسیه در تشریح وضعیت حقوق بشر در آمریکا تصریح کرده که ایالات متحده آمریکا علی‌رغم وجود تناقض‌های عمیق در جامعه این کشور همچنان خود را سردمدار حراست از حقوق بشر معرفی می‌کند در حالی که عجله‌ای برای پایبندی به تعهدات قانونی خود در این زمینه نشان نمی‌دهد.

مسکو می‌افزاید: عملیات‌های نظامی در خاک کشورهای اروپایی و خاورمیانه، احداث زندان‌های مخفیانه در سراسر دنیا و اجرای سیاست‌های ضد مهاجرتی در سال‌های اخیر از جمله مواردی است که روسیه آن را مصداق زیر پا گذاشتن آزادی‌ها و حقوق بشری توسط ایالات متحده برشمرده است.

وزارت خارجه روسیه تصریح کرده که این موارد نقض حقوق بشر نشان‌دهنده «ماهیت دوگانه» موضع‌گیری دستگاه‌های حاکمیتی آمریکا در خصوص موازین حقوق بشر و همچنین قوانین بین‌المللی است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که ایالات متحده آمریکا به طور فعالانه از تاکتیک‌های جنگ نیابتی علیه روسیه استفاده می‌کنند که نمونه آن در کمک‌های نظامی گسترده این کشور به اوکراین نمایان است.

گزارش وزارت خارجه روسیه همچنین می‌گوید آمریکا در حال اعمال فشارهای آشکار علیه کشورهای دارای حاکمیت مستقل به بهانه اجرای مکانیسم‌های حقوق بشری است که هدف آن ایجاد ذهنیت منفی علیه فدراسیون روسیه و متحدان و شریکانش در صحنه بین‌المللی است.