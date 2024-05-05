چرا دختران و پسران با مسجد قهر کردند؟/ تاثیر اجرای تئاتر در مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه هنری انقلاب اسلامی صبح روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت میزبان برگزاری نشست رسانهای پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچههای مسجد با حضور مصطفی موتورچی دبیر جشنواره و کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری شد.
زارعی در ابتدای این نشست گفت: بعد از چهاردهمین دوره به این فکر افتادیم که جشنواره نیاز به تغییراتی اساسی دارد و به همین دلیل ۳ سال جشنواره تعطیل شد. کارهای بنیانی و اساسی انجام دادیم و چشمانداز ۹ ساله تئاتر مردمی بچههای مسجد را ترسیم کردیم.
وی ادامه داد: ۴ دوره کارگاه کارگردانی را در مشهد برگزار کردیم و برنامه این است که خروجی این کارگاهها با حمایت از سوی حوزه هنری در جریان حرفهای تئاتر کشور حضور پیدا کنند.
زارعی اظهار کرد: باید تئاتر بچههای مسجد در مرزها، روستاها و چهارگوشه ایران شکل بگیرد.
سپس موتورچی نیز به ارائه توضیحاتی درباره این دوره از جشنواره پرداخت و گفت: این دوره در حالی برگزار شد که فراخوانی منحصراً برای این جشنواره منتشر نشد. رویداد «محرابیان» را طی ۲ سال گذشته برگزار کردیم که ۱۴ اثر برگزیده این رویداد وارد جشنواره تئاتر مردمی بچههای مسجد شدند.
وی یادآور شد: در استانهای مختلف به آموزش مربی برای تئاتر بچههای مسجد پرداختیم. همچنین در کنار این آموزش، در زمینه نمایشنامهنویسی نیز ۳ دوره جشنواره نمایشنامهنویسی «گلدستهها» را برگزار کردیم که آثار برگزیده این ۲ دوره در جشنواره پانزدهم تئاتر بچههای مسجد حضور دارند.
در ادامه این نشست، زارعی تاکید کرد: در این جشنواره نگاهمان گروهمحوری است و تمام جوایز ما گروهی خواهند بود. هدفمان این است که به بچهها آموزش دهیم برای موفقیت در تئاتر باید گروه داشته باشند.
وی ادامه داد: در این دوره جایزه «فرجالله سلحشور» را داریم که خود از بچههای مسجد بود و با این جایزه ویژه قصد داریم، نشان دهیم که از مسجد هم میتوان رشد کرد و در سطح بینالمللی مطرح شد. این جایزه به یک گروه تعلق میگیرد.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری یادآور شد: چون هنوز فضای حضور مشترک خانمها و آقایان بازیگر به صورت همزمان در مسجد شکل نگرفته، نمایشنامههای تک جنسیتی تولید کردیم تا در جشنواره تئاتر بچههای مسجد اجرا شوند.
زارعی افزود: هر اثر علاوه بر یک اجرا در جشنواره، ۳ اجرا نیز در مسجدهای شهر یزد و بافق خواهد داشت.
موتورچی نیز در ادامه گفت: علاوه بر برگزاری کارگاههای آموزشی برای کارگردانهای حاضر در جشنواره، ۲ کارگاه نمایشنامهنویسی و کارگردانی با حضور حسین فداییحسین و نصراله قادری برای بچههای بافق برگزار میکنیم.
زارعی درباره میزان جوایز مدنظر برای اهدا به برگزیدگان این جشنواره، اظهار کرد: حدود ۳۰۰ میلیون تومان برای جوایز در نظر گرفتهایم. ۵ گروه برگزیده هر کدام ۱۰ میلیون تومان دریافت میکنند و همچنین مبلغ جایزه ویژه «فرجالله سلحشور» نیز ۲۰ میلیون تومان است.
وی تاکید کرد: تئاتر بچههای مسجد همانند کارهایی که در سالنهای تئاتر اجرا میشوند، حرفهای است. این جشنوارهای محیطی است و سالها چنین جشنوارههای محیطی در دنیا برگزار میشوند. جشنواره تئاتر مسجد به بچهها کار خلاقانه را آموزش میدهد. ما بچهها را جسور و خلاق بار میآوریم.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری درباره اینکه هنوز مساجد رغبتی به میزبانی از فعالیتهای هنری ندارند، تصریح کرد: کجسلیقگی در مسؤولان فرهنگی و همچنین در هیأت امناهای مساجد نسبت به فعالیتهای هنری در مساجد وجود دارد. کجسلیقگی مدیران فرهنگی باعث شد جشنواره تئاتر مردمی بچههای مسجد ۲ دهه تعطیل شود. یکی از دلایل فراریشدن بچهها از مساجد نیز کجسلیقگی مدیران مساجد است. بچهها را از مسجد گریزان کردهاند. شاید یکی از دلایلی اینکه دچار تخریب فرهنگی شدهایم این است که کاری کردیم دختران و پسران ما با مسجد قهر کنند و از مسجد گریزان شوند.
زارعی اظهار کرد: امیدوارم متولیان مسجد و روحانیون به میدان بیایند و از فعالیت و حضور فرهنگی و هنری جوانان در مساجد حمایت کنند. اگر جریان تئاتر مساجد از دهه ۷۰ به بعد متوقف نمیشد الان شاهد اجراهای تکجنسیتی در مساجد نبودیم.
در انتهای این نشست، پوستر پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچههای مسجد رونمایی شد.
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