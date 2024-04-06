به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، سید مصطفی موتورچی را به عنوان دبیر پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

«جناب آقای سید مصطفی موتورچی

نظر به سوابق و صلاحیت‌های هنری و ارزشی جنابعالی؛ به موجب این حکم به عنوان دبیر «پانزدهمین جشنواره‌ سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد» منصوب می‌شوید. این جشنواره متمایز و هدفمند، فرصتی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های گسترده‌ فضای فرهنگی و هنری مساجد و گروه‌های مذهبی در راستای پرورش استعدادهای هنری جوانان انقلابی و ترویج فرهنگ دینی با زبان هنرهای نمایشی است. ان‌شاءالله با قابلیت‌های منحصر بفرد فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور، قدم‌های موثری در تحقق اهداف این جشنواره برداشته شود.»

پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد از ۱۸ تا ۲۱ اردیبهشت در شهرستان بافق استان یزد برگزار می‌شود.