حسن سعدالدین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برنامه‌های شاخصی که در دهه کرامت در استان سمنان برگزار می‌شود، تاکید کرد: استان سمنان در این ایام میزان کاروان بزرگ زیر سایه خورشید، ویژه خادمان حرم مطهر رضوی است.

وی افزود: در این برنامه خادمان حرم رضوی با پرچم ویژه حرم مطهر امام رضا (ع) در اغلب نقاط استان سمنان حضور پیدا کرده و برنامه‌ای معنوی را به اجرا در می‌آورند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان با بیان اینکه در ایام دهه کرامت همچنین آزادی پنج زندانی جرایم مالی و غیرعمد از زندان‌های استان سمنان برنامه‌ریزی شده است، افزود: بدهی این زائران با کمک اعضای کانون‌های خادمیاران و مردم پرداخت می‌شود.

سعدالدین با بیان اینکه ویژه برنامه‌های ولادت با سعادت حضرت معصومه (ع) و حضرت امام رضا (ع) از دیگر برنامه‌های دهه کرامت در استان سمنان است، تاکید کرد: ویژه برنامه ۱۰ شب، ۱۰ محفل انس با قرآن کریم نیز در مساجد استان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های معنوی خوبی در طول دهه کرامت از سوی به همت آستان قدس و کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان برنامه‌ریزی شده است، افزود: توزیع بسته‌های معیشتی بین نیازمندان نیز در این ایام صورت خواهد گرفت.