به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین صبح شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در کانون خدمتهای رضوی استان سمنان از برگزاری گردهمایی اعضای شورای هماهنگی، معاونین، مدیران ستادی و دبیران کانونهای خدمت رضوی شهرستانهای استان در مشهد مقدس خبر داد.
وی با بیان اینکه در این نشستبرنامههای پیشنهادی سهساله بنیاد کرامت رضوی مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در این برنامه، دبیران کانونهای خدمت رضوی شهرستانهای استان سمنان نقطهنظرات، پیشنهادها و مسائل خود را مطرح کردند
مدیر کانون های خدمت رضوی استان سمنان با اشاره به حضور گسترده مردم در آیینهای ملی و مذهبی اظهار داشت: حضور مردم در شبهای اقتدار و همچنین مراسمهای تشییع و تدفین پیکر امام شهید ایران بسیار ارزشمند، باشکوه و قابل تقدیر بود و این حضور، جلوهای از وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی و فرهنگ اهلبیت(ع) است.
سعدالدین ادامه داد: گسترش فرهنگ رضوی در جامعه یکی از مهمترین مأموریتهای کانونهای خدمت رضوی است و باید با اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی و مردمی این فرهنگ بیش از گذشته در سطح جامعه توسعه یابد.
وی با تأکید بر اهمیت همافزایی میان کانونهای خدمت رضوی شهرستانهای استان سمنان اظهار کرد: برگزاری اینگونه نشستهای تخصصی، فرصت مناسبی برای انتقال تجربیات، هماندیشی و همافزایی میان مدیران، معاونان و دبیران کانونهای خدمت رضوی است و میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات و اجرای برنامههای مؤثرتر در سطح استان باشد.
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