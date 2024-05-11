ضرورت ریشه یابی و شناسایی عناصر اصلی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایرج کاکاوند ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شهدای عرصه نظم و امنیت و شهدای انتظامی کشور به ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: با افتخار اعلام میکنم پلیس مبارزه با مواد مخدر از جمله ردههای تخصصی در سطح فراجاست که کارکنان آن با ایثار و از جان گذشتگی مثالزدنی از مرز تا مرکز، مجدانه در برقراری نظم و امنیت در سراسر کشور در تلاش و کوشش هستند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در ادامه به تأکیدات حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره و خاطر نشان کرد: مقابله تمام عیار با مواد مخدر از ورود تا توزیع و نیز معضل اعتیاد که موجب شکلگیری آسیبهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بی شمار است، از جمله اولویتهای مهم مأموریتی پلیس مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور بوده که به جد و بدون لحظهای تعلل در حال پیگیری میباشد؛ بدون تردید تقدیم قریب به ۴ هزار شهید و بیش از ۱۲ هزار جانباز سند و گواه محکمی از عزم و اراده راستین جهادگران عرصه برقراری نظم و امنیت در پلیس مبارزه با مواد مخدر میباشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح رویکردها و اولویتهای مأموریتی پلیس مبارزه با مواد مخدر در سال جاری پرداخت و تصریح کرد: برابر تأکیدات و منویّات فرماندهی معظم و معزز کل قوا حضرت آیت العظمی امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) ضربه زدن به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر و شناسایی اموال آنها، جمعآوری معتادین متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر، مبارزه با سر شبکههای اصلی قاچاق مواد مخدر و پیشگیری اجتماعی از وقوع اعتیاد، از دیگر اولویتهای اصلی مأموریتی این پلیس است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا همچنین به نتایج موفقیتآمیز اجرای طرحهای آرامش در شهر اشاره و تصریح کرد: با راه اندازی قرارگاه تشدید برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر برابر تأکیدات فرمانده کل انتظامی کشور و نیز مطالبات به حق شهروندان، پس از اجرای شش مرحله از طرح فوق، خوشبختانه برابر نظرسنجیها و بازدیدهای میدانی صورت پذیرفته، شاهد وضعیت مطلوبی در سطح شهرها از لوث وجود معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر هستیم؛ لذا تثبیت مناطق پاکسازی شده از حضور معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر و نیز استمرار اجرای طرح آرامش در شهر تا پایان سال، از مهمترین مأموریتهای این پلیس در سال جاری میباشد.
این مقام ارشد انتظامی همچنین به ضرورت و اهمیت ریشهیابی و شناسایی عناصر اصلی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر اشاره و عنوان کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر به عنوان یکی از ردههای تخصصی در سطح کشور و منطقه وظیفه دارد به منظور دستیابی هر چه بیشتر به موفقیت، بویژه در زمینه ریشهیابی و شناسایی عناصر اصلی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر در حوزه استانی، درون و برون مرزی؛ بویژه در استانهایی که در نوار مرزی مستقرند، اشراف اطلاعاتی خود را افزایش دهد.
سردار کاکاوند در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت رصد برخط اقدامات مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر در فضای مجازی، به ارتقا اشراف اطلاعاتی پلیس در این حوزه اشاره کرد و اظهار داشت: دسترسی و استفاده روز افزون آحاد جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان از فضای مجازی طی چند سال اخیر، قاچاقچیان و سوداگران مرگ را بر آن داشته است که از این فضا برای مقاصد خود استفاده کرده و با تبلیغ مصرف، آموزش و توزیع، روش و شگرد خود را عوض کنند؛ در همین راستا پلیس نیز با اقدامات پیش دستانه، همواره با رصد این فضا توانسته است تعدادی از اعضای این باندها را شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضائی دهد؛ لذا از خانوادهها درخواست دارم با کنترل بیشتر بر روی جوانان و نوجوانان خود همکاری خود را با پلیس افزایش داده و در صورت مواجهه با این شبکهها، موارد مشکوک را اطلاع رسانی کرده تا همکارانم در کمترین زمان ممکن با این شبکهها برخورد قانونی کرده و عوامل آن را دستگیر و تحویل مراجع قضائی دهند.
وی در خاتمه بر ضرورت ارتباط مؤثر و دوسویه پلیس با مردم به عنوان سرمایههای اجتماعی پلیس تاکید کرد و افزود: بی شک بر هم زدن امنیت شهروندان خط قرمز پلیس بوده و پلیس با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه ذرهای تعارف ندارد؛ پس از مردم عزیز درخواست میکنیم همچون گذشته یاریگر پلیس باشند.
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