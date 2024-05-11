پیام تصویری جدید گردانهای قسام+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، گردان های قسام شاخه نظامی جنبش حماس پیام تصویری جدیدی پس از کشته شدن یک اسیر دیگر صهیونیست با این مضمون منتشر کرد؛ «توافق مبادله اسیران یعنی آزادی و زندگی..فشار نظامی یعنی مرگ و شکست.»

این درحالی است که دقایقی قبل ابوعبیده سخنگوی گردان‌های قسام از مرگ یکی دیگر از اسیران صهیونیست در غزه خبر داد.

وی اعلام کرد: ارتش رژیم صهیونیستی یک ماه پیش مکان اسارت نداو بوبلابیل اسیر ۵۱ ساله اسرائیلی دارای تابعیت انگلیسی را همراه با اسیر جودی وانشتاین بمباران کرد که بر اثر آن وضعیت جسمانی این اسیر رو به وخامت گذاشت و او به سبب عدم دریافت مراقبت‌های ویژه پزشکی بخاطر تخریب بیمارستان‌های نوار غزه و خارج شدن آن از خدمت، کشته شده است.